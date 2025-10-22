Ей Джею приписують одразу декількох потенційних суперників, серед яких, звісно, фігурує прізвище Олександра Усика. Однак найбільше згадка про Ентоні Джошуа є у новинах, які стосуються можливої британської битви проти Тайсона Ф'юрі, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Від кандидата у президенти до банкрута: найгучніші повернення у боксі

Ф'юрі – головна ціль Джошуа?

Відомий промоутер Едді Хірн продовжує стверджувати, що його клієнту варто вийти в один ринг проти Тайсона Ф'юрі. Щоправда, останній досі офіційно не оголосив про свій відхід із пенсії, куди його загнав Олександр Усик.



Тайсон Ф'юрі та Едді Хірн / Фото Getty Images

Голова компанії Matchroom Sport розповідав в інтерв'ю Sky Sports, що бій проти Ф'юрі є головним для них завданням. Хірн назвав дедлайн ймовірної битви британців.

Зараз все, про що я думаю в ідеальному сценарії, це бій з Тайсоном Ф'юрі наступного року. Це головне завдання. З погляду здорового глузду, бій має відбутися у 2026 році, але здоровий глузд і рішення Ф'юрі не завжди збігаються. Він повинен захотіти повернутися. Це особисте рішення,

– заявив Хірн.

Цікаво, що тренер британського боксера Бен Девісон дотримується іншої думки, на відміну від Хірна. Наставник вважає, що немає жодних підстав для проведення бою Джошуа – Ф'юрі. Коуч Ентоні не бачить перспектив у такому британському протистоянні.

"У мене немає відповіді, чи відбудеться бій Джошуа проти Ф'юрі. Ф'юрі вже майже рік, як завершив кар'єру, а Джошуа не бився понад рік і програв останній бій. Тому все видається не дуже перспективним. Шкода буде, якщо бій так і не відбудеться", – сказав Девісон.

Трилогії Усик – Джошуа не буде?

Едді впевнений, що поціновувачі боксу прагнуть побачити зустріч Джошуа – Ф'юрі. Натомість Ентоні не варто втретє битись з Олександром Усиком, адже він вже двічі програвав непереможному українському боксеру.

Нагадаємо, що Джошуа вперше побився з Усиком наприкінці вересня 2021 року на арені "Тоттенхем" у Лондоні. Навіть рідні стіни не допомогли Ентоні завдати українцю першої поразки у кар'єрі. Британець мав дуже блідий вигляд у ринзі та за підсумками 12-ти раундів за одноголосним рішенням суддів програв Усику. Джошуа вдруге втратив титули IBF, WBA, WBO та IBO, а Усик став новим об'єднаним чемпіоном.

Відеоогляд першого бою Усик – Джошуа

Реванш Усик – Джошуа відбувся вже 20 серпня 2022 року. Щоправда, вже в іншому місці – Джидді (Саудівська Аравія). Зміна локації ніяк не вплинула на фінальний результат бою. Усик знову переміг, але на цей раз вже за роздільним рішенням суддів (115:113, 113:115 та 116:112 на користь Олександра). Український боксер не лише провів захист поясів, а й виграв вакантний титул чемпіона The Ring.

Усик – Джошуа: дивіться відеоогляд реваншу

Тим паче, що Усик вже дізнався, у якому бою визначиться його наступний суперник. 25 жовтня 2025 року Джозеф Паркер та Фабіо Вордлі визначать між собою наступного опонента непереможного українця. Їхня зустріч відбудеться у Лондоні.

До слова. За спиною Джошуа є перемога над Володимиром Кличком (29 квітня 2017 року) у Лондоні.

Кривдник Кличка може побитись в Африці?

У середині вересня з'явилась інформація, що наступний бій Джошуа може відбутись у першому кварталі 2026 року в Африці.

Промоутер Езакіль Адаму розповідав, що на початку наступного року ексчемпіон поб'ється в Нігерії, оскільки має нігерійське походження. Хірн же хоче організувати Джошуа грандіозний двобій, який приніс би Ей Джею чималу купу грошей.

Повідомляється, що суперником британця у такому бою може стати боксер із ДР Конго Мартін Баколе.

Довідка. За спиною Мартіна Баколе – 21 перемога (16 – нокаутом), 2 поразки та 1 нічия.

Водночас боксер-блогер Джейк Пол також прагне побитись із Джошуа. Кривдник Майка Тайсона може зірвати свою мрію, якщо у найближчому бою програє Джервонті Девісу (14 листопада 2025 року).



Ентоні Джошуа / Фото Getty Images

Наступний бій Джошуа може стати прощальним?

Ще на початку вересня 2025 року промоутер Ей Джея не виключав того варіанту, що наступний бій Джошуа може стати останнім. Але лише в одному випадку – поразки! Якщо британський супертяж тріумфально повернеться у ринг після поразки від Даніеля Дюбуа, то, ймовірно, піде на заслужену пенсію вже у 2027-му році.

Усе залежить від результатів колишнього чемпіона світу. Хірн також наголосив, що завжди говорив про те, що Ентоні закінчить кар'єру професійного боксера у 2026 році, але через затримки, це відбудеться на рік пізніше.

"Від нього очікують перемоги в цьому бою. Якщо це буде Ф’юрі або Усик, або Дюбуа, хто б це не був, будь-яка поразка змусить його серйозно задуматися про своє становище. Він хоче брати участь у великих боях, але просто хоче бути впевненим, що готовий до цих боїв, коли вони відбудуться", – розповідав представник Ентоні.

До слова, 15 жовтня Джошуа виповнилось 36 років.

Ей Джею радять йти на пенсію?

Колишній чемпіон світу за версією WBC Джонні Нельсон вважає, що Джошуа не слід більше повертатись у ринг, а варто йти на пенсію. На думку Нельсона, Ей Джей вже заробив достатньо грошей, аби більше не виходити у профі-ринг.

Мені здається, Джошуа вже нікому нічого доводити не повинен. Бій з Ф'юрі? Усі вже втомились від розмов про цей поєдинок. Ніхто в це вже не вірить. Ентоні варто встати та піти. У нього вже стільки грошей, що йому час просто закінчувати,

– сказав Нельсон у коментарі talkSPORT.

Коли востаннє Джошуа виходив у ринг?

Крайній бій Ентоні датований 21 вересня 2024 року. У той день Джошуа вийшов у ринг проти Даніеля Дюбуа на лондонському "Вемблі". Переповнена арена була в очікуванні грандіозного бою, який точно не виправдав їхніх очікувань.

Вже у 5-му раунді Дюбуа нокаутував Джошуа, успішно захистивши пояс чемпіона світу за версією IBF, який у липні 2025-го у нього відібрав Усик.

Відеоогляд бою Джошуа – Дюбуа

Дюбуа завдав Джошуа четвертої поразки у професіоналах. До цього Ентоні програвав американцю Енді Руїзу та Олександру Усику (двічі). Загалом за спиною Ей Джея – 32 поєдинки на профі-рингу, у яких він здобув 28 перемог (25 – нокаутом).

Востаннє Джошуа перемагав 8 березня 2024 року, коли вже у другому раунді відправив у нокаут Френсіса Нганну у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Від останнього бою Ентоні Джошуа минуло вже понад рік, тому складно сказати, у якій фізичній формі підійде до свого наступного поєдинку Ей Джей.