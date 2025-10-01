В американському Лас-Вегасі Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд провели повний 12-раундовий мегафайт. Ціна навіть однієї помилки була дуже великою, адже на кону стояло звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі, яким на момент поєдинку володів Канело, інформує 24 Канал.

Варте уваги Флойд Мейвезер – Майк Тайсон: божевільна битва легенд, яка викличе фурор

Як Кроуфорд шокував Альвареса?

Переможця бою визначали судді. Усі троє одноголосно віддали перемогу Кроуфорду. 37-річний Теренс закрив рота усім експертам, які робили із нього андердога даного протистояння.

Завдяки цій перемозі Кроуфорд став першим в історії абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів. До цього американець здобував абсолютне чемпіонство у першій напівсередній і напівсередній вазі.

Відеоогляд бою Кроуфорд – Альварес

Кроуфорд відібрав пояси у Канело, завдавши супернику 3-ї поразки у професіоналах. Після цього фіаско перед Альваресом постало запитання: "Повертатись у ринг чи поповнити список боксерів-пенсіонерів?".

Кому до цього програвав Канело?

Альварес дебютував на профі-рингу в жовтні 2005-го. Своєї першої поразки Сауль зазнав аж 14 вересня 2013 року. На MGM Grand Casino у Лас-Вегасі (США) Канело провів один зі своїх найгірших боїв у кар'єрі. Мексиканець провів Флойду Мейвезеру за усіма показниками, але переможця визначали лише суддівські записки, які спричинили скандал. Двоє суддів логічно віддали перемогу Мейвезеру 117-111 та 116-112. Натомість третя суддя угледіла у бою нічию 114-114. Її підрахунки були піддані критиці, які змусили її покинути роботу в боксі.

Мейвезер успішно захистив титул чемпіона WBA Super у першій середній вазі та здобув титули чемпіона WBC та The Ring у першій середній вазі.

Як Альварес програв Мейвезеру: дивіться відео

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Друга поразка знайшла Канело у бою проти росіянина Дмитра Бівола (7 травня 2022 року). Альварес активно розпочав поєдинок, але із кожним наступним раундом додавав й Бівол. Тому стартова активність не врятувала Сауля від сумного кінця.

Усі троє суддів одноголосно віддали перемогу Дмитру Біволу. Росіянин зберіг чемпіонський титул за версією WBA у напівважкій вазі.

Відеоогляд поєдинку Альварес – Бівол

До слова. Сауль Альварес здобув 63 перемоги (39 – нокаутом) та зазнав 3-х поразок у 68-ми проведених боях на профі-рингу.

Як Альварес відреагував на поразку від Кроуфорда?

На своїй сторінці в інстаграмі мексиканський боксер виклав пост, у якому подякував команді та усім іншим за підтримку. Альварес запевнив, що прийняв цю поразку, як урок.

Я дуже пишаюся всім, чого досягнув до цього часу; завжди хочеться перемогти, але я приймаю цю поразку зі смиренністю і як урок. Я дуже вдячний своїй команді за всі жертви, які ми разом принесли за всі ці роки. Я вже переміг, бо маю свою родину і мільйони шанувальників, які ніколи не переставали мене підтримувати. Хай живе Мексика, виродки!

– написав Канело.

Наразі зірковий мексиканець не розповідав про майбутні плани. Водночас за нього це вже зробив не один представник боксу.

Продовжувати кар'єру чи піти?

Одним із можливих варіантів для Альвареса міг би бути реванш проти Кроуфорда. Однак навряд Теренс захоче знову виходити у ринг проти Сауля.

Також слід врахувати той факт, що Канело не є любителем реваншів. У його професійній кар'єрі була лише одна трилогія. Мовиться про протистояння проти Геннадія Головкіна із Казахстану. Їхня перша зустріч закінчилась нічиєю, а от два наступні бої були за мексиканцем.

Відзначимо, що між другим та третім боями була перерва у вигляді чотирьох років.



Сауль Альварес / Фото Getty Images

Представник команди Кроуфорда також не бачить сенсу в реванші. Берні Девіс впевнений, що у їхнього підопічного не було б проблем вдруге перемогти Канело. Цитувало його слова видання Boxing News24.

Я думаю, що ми його зупинимо і вдруге. І думаю, що все буде ще гірше для Канело, бо якщо Бад буде "гострим", то, на мою думку, Канело не зможе його навіть зачепити. Жоден з прийомів, які застосовував [Канело], не спрацював. Він думав, що Кроуфорд буде тікати, як Вільям Скалл. Він вважав, що Теренс не зможе його вразити. Я не бачу сенсу в реванші, бо Бад із ним упорався,

– розповідав Девіс.

Водночас Браян Макінтайр, тренер Кроуфорда, впевнений, що Альваресу не можна поки що закінчувати з боксом.

Я б хотів знову побачити Канело в бою. Якщо він захоче провести ще два-три поєдинки, то нехай продовжує і зробить це. Канело заслужив право робити те, що хоче, він бився з найкращими бійцями своєї епохи. Канело дійшов до цього етапу, це в його крові, тож нехай продовжує і поб’ється ще два, три, чотири рази або скільки захоче,

– заявляв Макінтайр у коментарі Fight Hub TV.

Хто є серед потенційних суперників?

Також вже давно у шорт-листах Канело є прізвище Крістіана Мбіллі. Це 30-річний французький боксер, який провів на профі-рингу 30 боїв, у яких оформив 29 перемог (24 – нокаутом), та розписав одну нічию з Лестером Мартінесом. Мбіллі є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC у другій середній вазі.

За словами француза, йому буде за честь вийти у ринг проти Альвареса навіть попри те, що Сауль втратив чемпіонські титули.

"Це буде честю – битися з Канело. Знаєте, я відкритий для поєдинку з будь-ким. Я був би дуже щасливий мати суперника з таким ім’ям, як Канело. Подивимось, чи буде у мене така можливість. Я був би радий вийти на бій з ним", – сказав Мбіллі в інтерв'ю The Ring.

Крістіан впевнений, що має усі шанси, аби перемогти Альвареса.



Чи закінчить кар'єру Альварес / Фото Getty Images

Нещодавно Девід Бенавідес зазіхнув на бій проти Альвареса, повідомляло InsideRingShow.

"Я відчуваю, що все, що відбувається в моїй кар'єрі, робить мене чудовим з усіх боків. Якщо Канело хоче піднятися і провести бій, то я тільки за. Я здобув титул чемпіона світу WBC. Після того як я переможу Бівола, у мене будуть усі пояси. Канело каже, що він не бореться за велич, він бореться за титули. Що ж, дозвольте мені стати абсолютним чемпіоном і зробимо цей бій", – розповідав Бенавідес.

Коли Канело планує піти на пенсію?

Ще до бою проти Кроуфорда Альварес назвав дедлайн свого відходу на пенсію. Мексиканець розповідав, що покине бокс у віці 37 – 38 років. У липні 2025-го Саулю виповнилось 35 років.

Я бився з усіма, я бився з найкращими. Я здобув багато титулів у різних вагових категоріях. Я був королем незалежно від вагової категорії, боксером року – усім. Якщо ми говоримо про гроші, їх ніколи не буває достатньо. Але справа не тільки в грошах. Річ у тому, щоб насолоджуватися всім. Я досі насолоджуюсь боксом. Ось чому я тут. Я збираюся робити свою справу, а потім у 37– 38 років настане момент піти на пенсію,

– наводило слова Альвареса видання Boxing News 24/7.

Наразі варто лише чекати, яке рішення прийме Канело. Якщо дослухатись до його слів, то можна зрозуміти, що Сауль потішить уболівальників ще у 2 – 3 боях.