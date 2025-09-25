На початку вересня 2025 року стало відомо про бій між Флойдом Мейвезером і Майком Тайсоном. "Залізний Майк" оголосив про це протистояння на своїй сторінці в інстаграмі, повідомляє 24 Канал.

Цікаво прочитати Хто може стати суперником Усика у прощальному бою: від одіозного Ф'юрі до спадкоємця легенди

Що відомо про бій Мейвезер – Тайсон?

Відомо, що поєдинок Мейвезер – Тайсон матиме виставковий характер. Але це не применшує грандіозність цього бою. За інформацією преси, боксери вже підписали контракт, а організацією двобою займатиметься американська компанія CSI Sports/Fight Sports.

Наразі невідома точна дата та місце проведення вечора боксу, але повідомлялось, що зустріч може відбутись навесні наступного 2026 року.



Бій Мейвезер – Тайсон / Фото з інстаграму Майка

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що думають легенди про свій очний бій?

Мейвезер розповів, що наразі команди обох легенд узгоджують деталі поєдинку. Цитувало слова Флойда видання TMZ.

Були переговори. Це можливо. Зараз я не тренуюся. Бій відбудеться у 2026 році. Ми все ще узгоджуємо всі деталі, але я впевнений, що це буде захопливе шоу для вболівальників. Я просто хочу дати фанатам те, що вони хочуть побачити. Захоплення. Я впевнений, що це буде яскрава подія, і люди з усього світу отримають від неї задоволення,

– заявив Флойд.

Натомість Тайсон запевнив, що на уболівальників чекає неймовірний поєдинок, який сміливо можна буде назвати одним із найкращих в історії боксу.

Як Мейвезер домінував і знищував суперників у рингу?

У жовтні 1996 року Флойд дебютував у професіоналах. Відтоді американець провів на профі-рингу 50 боїв, у яких продемонстрував космічну статистику – 50 поспіль перемог (27 – нокаутом).

Свій крайній поєдинок на профі-рингу Мейвезер провів 26 серпня 2017 року. У той день на культовій "T-Mobile Arena" у Лас-Вегасі (США) Флойд зустрічався проти одіозного ірландського бійця ММА Конора МакГрегора. На той момент Конор був чинним чемпіоном UFC у легкій вазі. Однак протистояння із Мейвезером було за правилами боксу.

У 10-му раунді Мейвезер здобув перемогу технічним нокаутом та заробив один із найбільших своїх гонорарів у кар'єрі – 280 мільйонів доларів.

Відеоогляд бою Мейвезер – МакГрегор

Також у своїй кар'єрі Мейвезер бився проти інших топових суперників, серед яких Сауль Альварес та Менні Пак'яо. Останній, до слова, нещодавно відновив професійну кар'єру.

Зірковий Канело нічого не зміг протиставити Флойду у їхньому очному бою 3 травня 2014 року. Мейвезер перебоксував мексиканця у кожному із раундів та заслуженому переміг за рішенням більшості суддів – нічия 114:114 та 117:111 (двічі). Американець завдав Альваресу його першої поразки на профі-рингу.

Мейвезер – Альварес: дивіться відеоогляд бою

Однак найприбутковішим боєм у кар'єрі американця стало протистояння проти Пак'яо. Перемовини щодо цього двобою тривали довгі 6 років. 2 травня 2015 року Мейвезер та Пак'яо відбоксували усі 12 раундів, а на кону стояли чемпіонські пояси WBO, WBC, WBA (Super) та The Ring. Судді одноголосно віддали перемогу Флойду – 120:108, 118:110 та 117:111. Це протистояння стало найкасовішим боєм в історії.

За цю битву Мейвезер заробив 300 мільйонів доларів.

Відеоогляд поєдинку Мейвезер – Пак'яо

Цікаво! Флойд Мейвезер є найбагатшим боксером в історії. Його зароблені статки за кар'єру налічують близько 1,1 мільярда доларів. Інші боксери навіть близько не наближаються до такої суми.

Чому "Залізний Майк" знову вийшов у ринг?

Щодо Тайсона, то кар'єра Майка була схожа на справжні гойдалки. Під час спортивного життя був засуджений за побиття людей, був винним у зґвалтуванні та у 2003-му ще й оголосив себе банкрутом. Тому тема грошей завжди була однією із провідних для "Залізного Майка".

Навіть після оголошення бою з Мейвезером, Тайсон розповідав, чи стане це протистояння останнім у його кар'єрі.

Якщо люди перестануть давати мені гроші, то так, це буде останній бій,

– заявляв Майк Тайсон.

І знову відповідь 59-річного американського боксера була навколо грошей.

На професійному рингу "Залізний Майк" провів 59 боїв, у яких здобув 50 перемог (44 – нокаутом) при 7-ми поразках, а ще два поєдинки були такі, що не відбулись.

Влітку 2005-го, здавалось, Тайсон поєдинком проти Кевіна Макбрайда попрощався із профі-рингом. У тому бою Майк зазнав другої поразки поспіль та повішав рукавички на цвях. Як виявилось, що не назавжди. У 2020-му Тайсон провів виставковий бій проти Роя Джонса, у якому судді зафіксували нічию. Майк у гніві покинув ринг, адже не був згоден із результатом суддів.

15 листопада 2024 року Тайсон провів 8-раундовий двобій проти боксера-блогера Джейка Пола. Бійці пройшли повну дистанцію. Судді цілком прогнозовано віддали перемогу Полу-молодшому.

Відеоогляд бою Тайсон – Пол

Майк Тайсон зазнав 7-ї поразки у професіоналах, але не став оголошувати про кінець кар'єри. "Залізного Майка" навіть повернули до світових боксерських рейтингів.

Слід додати, що у своїй кар'єрі Тайсон зустрічався у рингу проти таких легенд – Евандера Холіфілда (двічі) та Леннокса Льюїса. В усіх трьох поєдинках Майк зазнавав поразок.

Протистояння Мейвезер – Тайсон буде вигідне усім сторонам. Для обох боксерів це буде чудова нагода поповнити свої банківські рахунки. Організатори такого поєдинку зможуть зірвати куш на переглядах та квитках. Це буде більше, аніж просто виставковий поєдинок легенд!