"Залізний Майк" зустрінеться з Флойдом Мейвезером. Американець зізнався, чи стане для нього бій з непереможеним земляком останнім у рингу, повідомляє 24 канал із The Ring.
Коли Тайсон покине бокс?
Майк Тайсон висловився про бій з Флойдом Мейвезером, зазначивши, що це буде чудовий поєдинок. "Залізний Майк" назвав єдину причину, чому він завершить виступати.
Якщо люди перестануть давати мені гроші, то так, це буде останній бій,
– сказав Тайсон.
Нагадаємо, що востаннє Майк Тайсон бився проти Джейка Пола у 2024 році. У тому поєдинку "Залізний Майк" поступився американському блогеру одноголосним рішенням суддів.
Виставковий бій Майка Тайсона проти Флойда Мейвезера має відбутися навесні 2026 року.
Раніше в інтерв'ю Ringside 24 Майк Тайсон назвав найкращих спортсменів в історії. На його думку, це він, а також баскетболіст Майкл Джордан.
Що відомо про Тайсона?
Майк Тайсон завершив кар'єру у 2005 році. У 2020 році "Залізний Майк" повернувся у бокс, провівши виставковий бій з Роєм Джонсом-молодшим" – бій завершився нічиєю.
"Залізний Майк" відверто розповів, чому продовжує боксувати. Легенда боксу заявив, що гроші для нього нічого не значать.
Американський боксер мав наміри перейти у реслінг. Майк Тайсон закликав WWE влаштувати королівську битву, щоб повернутися в дитинство.