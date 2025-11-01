Цікаво, що мова не йде про непереможного 20-річного британця Мозеса Ітауму, якому вже давно приписали прізвисько "Новий Майк Тайсон". 59-річний американський боксер зупинив свій вибір на Ісааку Крусу, інформує 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.

Майк Тайсон пояснив, чому обрав 27-річного мексиканського боксера.

Якби мені довелося називати когось, хто схожий зараз на мене, я б сказав Ісаака Круза. Він низький і кремезний як на свою вагу, як і я, і він нападає на тебе. Круз зараз єдиний, хто нагадує на мене. Він нападає на суперників з поганими намірами,

– сказав "Залізний Майк".

Нагадаємо, що Майк Тайсон у своєму профілі в інстаграмі вже анонсував свій майбутній бій проти Флойда Мейвезера. Це буде виставкова зустріч, але наразі невідомі дата та місце поєдинку. Очікується, що бій може відбутись навесні наступного 2026 року.

Також "Залізний Майк" відверто розповів, чому продовжує боксувати вже у такому солідному віці.

"У свої 50 я заробив більше грошей, ніж у свої 20. І я провів лише чотири бої за свої 50 років. Це дуже цікаво. З цього погляду, мені зараз 60 років. Гроші нічого не значать. Головне – це люди, яких я люблю та про яких можу подбати", – процитувало слова Тайсона видання talkSPORT.

Додамо, що Тайсон вже зізнався, чи стане бій проти Мейвезера прощальним для нього.

