Интересно, что речь не идет о непобедимом 20-летнем британце Мозесе Итауме, которому уже давно приписали прозвище "Новый Майк Тайсон". 59-летний американский боксер остановил свой выбор на Исааке Крусу, информирует 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.

Кто из современных боксеров похож на Майка Тайсона?

Майк Тайсон объяснил, почему выбрал 27-летнего мексиканского боксера.

Если бы мне пришлось называть кого-то, кто похож сейчас на меня, я бы сказал Исаака Круза. Он низкий и коренастый как на свой вес, как и я, и он нападает на тебя. Круз сейчас единственный, кто напоминает меня. Он нападает на соперников с плохими намерениями,

– сказал "Железный Майк".

Напомним, что Майк Тайсон в своем профиле в инстаграме уже анонсировал свой предстоящий бой против Флойда Мейвезера. Это будет выставочная встреча, но пока неизвестны дата и место поединка. Ожидается, что бой может состояться весной следующего 2026 года.

Также "Железный Майк" откровенно рассказал, почему продолжает боксировать уже в таком солидном возрасте.

"В свои 50 я заработал больше денег, чем в свои 20. И я провел всего четыре боя за свои 50 лет. Это очень интересно. С этой точки зрения, мне сейчас 60 лет. Деньги ничего не значат. Главное – это люди, которых я люблю и о которых могу позаботиться", – процитировало слова Тайсона издание talkSPORT.

Что известно об Исааке Крусе?