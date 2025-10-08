Шеннон Бриггс назвал легенду бокса, который бы одолел Александра Усика. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Читайте также Льюис откровенно рассказал, на какую легенду бокса похож Усик

Кто победил бы Усика?

Бывший чемпион мира выбрал боксера, который бы победил Александра Усика в его лучшей форме. Шеннон Бриггс считает, что праймовый Майк Тайсон мог бы одолеть праймового украинского боксера.

Кто бы смог победить в бою между праймовыми Майком Тайсоном и Александром Усиком? Я думаю, что "Железный Майк",

– сказал Бриггс.

Напомним, что Майк Тайсон в следующем году проведет поединок. Американская легенда бокса встретится с Флойдом Мейвезером.

Ранее в интервью World Boxing News Берндт Бенте назвал место Александра Усика в истории бокса. Бывший менеджер Кличко поставил украинского боксера лишь на седьмое место.

Что говорят об Усике в боксерском мире?