По мнению немецкого боксера, именно он является самым опасным вызовом для Александра Усика в настоящее время. Агит Кабаел назвал вероятное место для их потенциального боя, передает 24 Канал со ссылкой на Sport.de.

Кто готов к бою с Усиком?

По словам временного чемпиона мира, Усик мог бы закончить карьеру при заполненном стадионе в Германии, где живет также большая украинская диаспора.

Я для него – самый опасный вызов, ведь я молод и голоден к победам. Поединок с Усиком в Германии собрал бы любой стадион – "Veltins Arena" или "Merkur Arena". Здесь у меня большая армия фанов, а также много украинцев. Почему бы Усику не завершить карьеру перед такой публикой? Каждый, кто выходит против него, должен быть готовым физически и психологически,

– сказал Кабаел.

Напомним, что впереди у Усика последний бой в профессиональной карьере. Пока неизвестно, кто станет соперником. Промоутер Фрэнк Уоррен сообщал, что на кону поединка Джозеф Паркер – Фабио Уордли будет стоять право на бой против Усика.

Что известно об Агите Кабаэле?