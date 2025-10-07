По мнению немецкого боксера, именно он является самым опасным вызовом для Александра Усика в настоящее время. Агит Кабаел назвал вероятное место для их потенциального боя, передает 24 Канал со ссылкой на Sport.de.
Кто готов к бою с Усиком?
По словам временного чемпиона мира, Усик мог бы закончить карьеру при заполненном стадионе в Германии, где живет также большая украинская диаспора.
Я для него – самый опасный вызов, ведь я молод и голоден к победам. Поединок с Усиком в Германии собрал бы любой стадион – "Veltins Arena" или "Merkur Arena". Здесь у меня большая армия фанов, а также много украинцев. Почему бы Усику не завершить карьеру перед такой публикой? Каждый, кто выходит против него, должен быть готовым физически и психологически,
– сказал Кабаел.
Напомним, что впереди у Усика последний бой в профессиональной карьере. Пока неизвестно, кто станет соперником. Промоутер Фрэнк Уоррен сообщал, что на кону поединка Джозеф Паркер – Фабио Уордли будет стоять право на бой против Усика.
Что известно об Агите Кабаэле?
- 33-летний немецкий боксер, который до сих пор не знает вкуса поражений.
- За его спиной 26 победных боев, а из них 18 – нокаутом (данные BoxRec).
- Последний раз выходил в ринг 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Кабаел неожиданно в 6-м раунде нокаутировал китайского супертяжеловеса Чжана Чжилея. Интересно, что именно после этой победы Агит стал временным чемпионом мира по версии WBA. Немца лично награждал поясом Усик.