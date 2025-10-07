На думку німецького боксера, саме він є найнебезпечнішим викликом для Олександра Усика на цей час. Агіт Кабаєл назвав ймовірне місце для їх потенційного бою, передає 24 Канал із посиланням на Sport.de.

Хто готовий до бою з Усиком?

За словами тимчасового чемпіона світу, Усик міг би закінчити кар'єру при заповненому стадіоні у Німеччині, де живе також велика українська діаспора.

Я для нього – найнебезпечніший виклик, адже я молодий і голодний до перемог. Поєдинок з Усиком у Німеччині зібрав би будь-який стадіон – "Veltins Arena" чи "Merkur Arena". Тут у мене велика армія фанів, а також багато українців. Чому б Усику не завершити кар’єру перед такою публікою? Кожен, хто виходить проти нього, має бути готовим фізично й психологічно,

– сказав Кабаєл.

Нагадаємо, що попереду в Усика останній бій у професійній кар'єрі. Наразі невідомо, хто стане суперником. Промоутер Френк Воррен повідомляв, що на кону поєдинку Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі стоятиме право на бій проти Усика.

Що відомо про Агіта Кабаєла?