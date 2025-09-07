Наступним опонентом Джозефа Паркера буде Фабіо Вордлі. Бій новозеландця та британця запланований на 25 жовтня 2025 року. Промоутер Френк Воррен розповів, що стоятиме на кону цього протистояння пише 24 Канал із посиланням на BoxNation.
Читайте також Тренер Чісори розповів секрет перемоги над Усиком
Що стоятиме на кону бою Паркер – Вордлі?
Це буде зустріч обох клієнтів Френка Воррена. За його словами, Паркер і Вордлі будуть змагатись за право побитись з Олександром Усиком.
Тому що ми звернемося до організацій, аби визначили: спершу йде WBO, тоді WBA, та переможець цього бою має зустрітися в рингу з паном Усиком. Саме так і буде. Тобто вони битимуться за це право,
– заявив Воррен.
Бій за тимчасовий титул проводять для того, аби уникнути великої перерви у боях через травму Усика. Відомий промоутер додав, що у нього не виникло складнощів під час перемовини щодо двобою Паркер – Вордлі, адже обоє висловили своє прагнення провести очну битву.
Довідка. Бій Паркер – Вордлі відбудеться на лондонському стадіоні "О2 Арена".
Окрім цього Паркер обрав потенційного суперника для Усика.
Що відомо про боксерів – Паркера та Вордлі?
- Вордлі у червні поточного 2025 року нокаутував у 10-му раунді австралійця Джастіса Гуні.
- Після цієї перемоги у Фабіо вже 19 звитяг при одній мировій у 20-ти проведених боях на профі-рингу. 18 поєдинків британець закінчував переможним нокаутом.
- Вордлі володіє поясом тимчасового чемпіона за версією WBA у важкій вазі.
- Щодо Джозефа Паркера, то 33-річний новозеландський боксер вже має за своєю спиною 39 битв у професіоналах – 36 перемог (24 – нокаутом) і 3 поразки.
- Востаннє Паркер виходив у ринг у лютому 2025-го, коли легко нокаутував у 2-му раунді Мартіна Баколе.
- Джозеф є обов'язковим претендентом за лінією WBO.