Наступним опонентом Джозефа Паркера буде Фабіо Вордлі. Бій новозеландця та британця запланований на 25 жовтня 2025 року. Промоутер Френк Воррен розповів, що стоятиме на кону цього протистояння пише 24 Канал із посиланням на BoxNation.

Що стоятиме на кону бою Паркер – Вордлі?

Це буде зустріч обох клієнтів Френка Воррена. За його словами, Паркер і Вордлі будуть змагатись за право побитись з Олександром Усиком.

Тому що ми звернемося до організацій, аби визначили: спершу йде WBO, тоді WBA, та переможець цього бою має зустрітися в рингу з паном Усиком. Саме так і буде. Тобто вони битимуться за це право,

– заявив Воррен.

Бій за тимчасовий титул проводять для того, аби уникнути великої перерви у боях через травму Усика. Відомий промоутер додав, що у нього не виникло складнощів під час перемовини щодо двобою Паркер – Вордлі, адже обоє висловили своє прагнення провести очну битву.

Довідка. Бій Паркер – Вордлі відбудеться на лондонському стадіоні "О2 Арена".

Окрім цього Паркер обрав потенційного суперника для Усика.

Що відомо про боксерів – Паркера та Вордлі?