Джош Тейлор высказался относительно боя между Александром Усиком и Мозесом Итаумой. Бывший чемпион мира объяснил, когда состоится бой между украинцем и британцем, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.
Когда может состояться бой Усик – Итаума?
Джош Тейлор рассказал, что не знает о том, кого бы не поставил в ринг рядом с Мозесом Итаумой. Экс-чемпион мира считает, что британский боксер может подраться даже с Александром Усиком.
Тейлор объяснил, когда Мозес Итаума сможет подраться с Александром Усиком. Бывший чемпион сита считает, что британцу надо провести несколько поединков перед тем, как встретиться с украинцем.
Дайте ему один-два поединка, может, еще один, а потом поставьте его против Усика. Мозес имеет хороший, уверенный вид, он способен на это – то почему бы нет? Может, еще один поединок, а потом поставьте его,
– сказал Тейлор.
Ранее Мозес Итаума в интервью Boxing King Media рассказал, почему отказался от боя с Фрэнком Санчесом. Он отметил, что боксера не было в финальном списке соперников из трех имен.
Могут ли подраться Усик с Итаумой?
Александр Усик перед реваншем против Даниэля Дюбуа говорил о том, что ему осталось два поединка в карьере.
Усик имеет несколько вариантов для последнего боя в профессиональном ринге. Среди них главные претенденты – это Джозеф Паркер и Фабио Уордли.
Украинский боксер планирует провести бой с Джейком Полом. Усик хочет драться по правилам ММА в клетке.