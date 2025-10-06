Джош Тейлор высказался относительно боя между Александром Усиком и Мозесом Итаумой. Бывший чемпион мира объяснил, когда состоится бой между украинцем и британцем, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

Читайте также Стану чемпионом мира, – Итаума заговорил о бое с Усиком

Когда может состояться бой Усик – Итаума?

Джош Тейлор рассказал, что не знает о том, кого бы не поставил в ринг рядом с Мозесом Итаумой. Экс-чемпион мира считает, что британский боксер может подраться даже с Александром Усиком.

Тейлор объяснил, когда Мозес Итаума сможет подраться с Александром Усиком. Бывший чемпион сита считает, что британцу надо провести несколько поединков перед тем, как встретиться с украинцем.

Дайте ему один-два поединка, может, еще один, а потом поставьте его против Усика. Мозес имеет хороший, уверенный вид, он способен на это – то почему бы нет? Может, еще один поединок, а потом поставьте его,

– сказал Тейлор.

Ранее Мозес Итаума в интервью Boxing King Media рассказал, почему отказался от боя с Фрэнком Санчесом. Он отметил, что боксера не было в финальном списке соперников из трех имен.

Могут ли подраться Усик с Итаумой?