Александр Усик во время визита в Узбекистан расставил все точки над "і" относительно своей карьеры. Украинский абсолютный чемпион мира рассказал о своем плане, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм журналиста Dior-Ilkhom Iskhakov.

Вот так Усик пролетел мимо первого места рейтинга лучших боксеров планеты

Сколько боев осталось в карьере Усика?

Непобедимый украинец назвал конкретную цифру поединков, которые планирует провести до ухода на заслуженную пенсию.

Три, думаю. Это мой план,

– ответил Усик.

Сколько боев осталось в карьере Усика: смотрите видео

Напомним, что ранее Усик не только сделал громкое заявление о своей карьере, но и заявил, что уже начал готовиться к следующему бою в своем тренировочном лагере в Испании. Александр не раскрыл имя своего соперника, но уже получил обязательного претендента на поединок. Им стал непобедимый британец Фабио Уордли.

"До 41 года я буду боксировать. А дальше построю академию спорта, буду там тренировать и тренироваться", – говорил Усик в видео "Новости.LIVE".

Какие последние новости об Александре Усике?

Пока нет официальной информации относительно возможного боя Усика против Уордли. Многие считают, что украинец не захочет рисковать всем ради такого неприбыльного поединка. Об этом заявлял даже бывший промоутер украинского боксера Александр Красюк.

Абсолютный чемпион в компании другого непобедимого боксера Теренса Кроуфорда посетил вечер бокса в Узбекистане. На его глазах узбек Баходир Джалолов нокаутировал Соломона Адебайо.

Статистика Усика составляет 24 победные встречи (15 – нокаутом). В своем крайнем бою Александр нокаутировал Даниэля Дюбуа в реванше. Уордли считает, что имеет все козыри и шансы нанести дебютное поражение в карьере боксера из Крыма.

Зато за спиной Фабио 20 победных поединков (19 – нокаутом). Статус обязательного претендента на бой с Усиком британец завоевал в противостоянии против Джозефа Паркера (25 октября 2025 года).

