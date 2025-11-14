30-летний боксер из Великобритании верит в то, что Александр Усик сдержит свое обещание и проведет бой против победителя противостояния Паркер – Уордли. Фабио Уордли надеется, что их очный поединок таки состоится в следующем 2026 году, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Что Уордли сказал о вероятном бое с Усиком?

Обидчик Джозефа Паркера заверил, что не следует недооценивать Усика, но верит в то, что может нанести поражение украинскому абсолютному чемпиону мира.

Все просто. Я надеюсь и верю, что Усик – человек слова и я получу бой. Я стал обязательным претендентом, а команда Усика до боя с Паркером говорила, что они готовы драться с победителем. Так что надеюсь на 2026 год. Конечно, нельзя недооценивать Усика. Все знают, насколько он классный и талантливый боксер. Однако я верю в себя,

– сказал Фабио.

Бывший чемпион мира Барри Макгиган составил рейтинг боксеров, которые будут доминировать в хевивейте после Усика. На первом месте в топ-10 оказался как раз Фабио Уордли.

В то же время Тайсон Фьюри высказался о том, сможет ли британский боксер одолеть украинского чемпиона. "Цыганский король" верит в своего земляка.

"Если он попадет, может нокаутировать любого, учитывая и Усика. Он сильный и сохраняет мощность до конца боя", – процитировало слова Фьюри издание Boxing News Online.

Что известно о возможном бое Усик – Уордли?

Усик может потерять чемпионский пояс, если откажется от боя против Уордли. В таком случае за вакантный титул Фабио подерется против Мозеса Итаумы.

Ветеран бокса Дерек Чисора уверен, что Александр не будет следующим соперником Уордли. Вместо этого Фабио получит реванш против Паркера.

Александр Красюк, бывший промоутер Усика, откровенно рассказал, что не видит смысла Александру драться с Уордли. Он не понимает, зачем украинцу рисковать всем ради неприбыльного боя.

За спиной Уордли 20 победных боев в профессионалах (19 – нокаутом) и ни одного поражения. Зато у Усика – 24 победы (15 – нокаутом) и тоже ни одного фиаско.

