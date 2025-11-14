30-летний боксер из Великобритании верит в то, что Александр Усик сдержит свое обещание и проведет бой против победителя противостояния Паркер – Уордли. Фабио Уордли надеется, что их очный поединок таки состоится в следующем 2026 году, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Интересно Фьюри дал коварный совет Уордли, который поможет победить Усика

Что Уордли сказал о вероятном бое с Усиком?

Обидчик Джозефа Паркера заверил, что не следует недооценивать Усика, но верит в то, что может нанести поражение украинскому абсолютному чемпиону мира.

Все просто. Я надеюсь и верю, что Усик – человек слова и я получу бой. Я стал обязательным претендентом, а команда Усика до боя с Паркером говорила, что они готовы драться с победителем. Так что надеюсь на 2026 год. Конечно, нельзя недооценивать Усика. Все знают, насколько он классный и талантливый боксер. Однако я верю в себя,
– сказал Фабио.

Бывший чемпион мира Барри Макгиган составил рейтинг боксеров, которые будут доминировать в хевивейте после Усика. На первом месте в топ-10 оказался как раз Фабио Уордли.

В то же время Тайсон Фьюри высказался о том, сможет ли британский боксер одолеть украинского чемпиона. "Цыганский король" верит в своего земляка.

"Если он попадет, может нокаутировать любого, учитывая и Усика. Он сильный и сохраняет мощность до конца боя", – процитировало слова Фьюри издание Boxing News Online.

Что известно о возможном бое Усик – Уордли?

  • Усик может потерять чемпионский пояс, если откажется от боя против Уордли. В таком случае за вакантный титул Фабио подерется против Мозеса Итаумы.

  • Ветеран бокса Дерек Чисора уверен, что Александр не будет следующим соперником Уордли. Вместо этого Фабио получит реванш против Паркера.

  • Александр Красюк, бывший промоутер Усика, откровенно рассказал, что не видит смысла Александру драться с Уордли. Он не понимает, зачем украинцу рисковать всем ради неприбыльного боя.

  • За спиной Уордли 20 победных боев в профессионалах (19 – нокаутом) и ни одного поражения. Зато у Усика – 24 победы (15 – нокаутом) и тоже ни одного фиаско.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри

ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)