Барри Макгиган своим выбором назвал, кто, по его мнению, будет преемником Александра Усика в хевивейте. На первом месте в рейтинге бывшего чемпиона мира оказался Фабио Уордли, передает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Кто будет доминировать в хевивейте после Усика?

Уордли является обязательным претендентом на бой против Усика благодаря своей победе 25 октября над Джозефом Паркером. Интересно, что последнему также нашлось место в первой пятерке рейтинга Макгигана – 5-я оппозиция.

Также большие перспективы бывший чемпион мира сделал 20-летнему непобедимому британцу Мозесу Итауми и немцу Агиту Кабаелу. Последний уже бросил вызов Усику, а вот "Новый Майк Тайсон" отказался от идеи подраться с абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

Замыкает топ-10 бывший чемпион Энтони Джошуа. Также в рейтинге Макгигана неожиданно оказался Тайсон Фьюри, который в начале 2025 года в очередной раз закончил карьеру.

Топ-10 рейтинга по версии Барри Макгигана:

Фабио Уордли Мозес Итаума Агит Кабаел Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа Тайсон Фьюри Филип Хргович Чжан Чжилей Мартин Баколе Энтони Джошуа

Что известно о Фабио Уордли?

За спиной Уордли 20 победных боев в профессионалах (19 – нокаутом) и ни одного поражения.

Фабио еще на ринге после победы над Паркером обратился к Усику.

Британец уверен, что может стать первым боксером, который победит Александра.

В СМИ уже заговорили, что поединок Усик – Уордли может состояться в первой половине 2026 года. Промоутер Фрэнк Уоррен добавлял, что на кону противостояния будут стоять четыре чемпионских титула. Его слова процитировало издание BBC.

Интересно, что Александр Красюк, бывший промоутер Усика, рассказал, кто, по его мнению, может стать обладателем боксерской короны после Усика. Известный функционер не стал выделять какого-то одного боксера. Украинец назвал Уордли, Паркера, Итауму и Баколе, на Мартину промоутер акцентировал свое внимание отдельно.

"Если найти правильный подход к Баколе, он может стать чемпионом – хорошим, признанным чемпионом", – процитировало слова промоутера издание Boxing King Media.