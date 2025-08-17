Уже в первом раунде Мозес Итаума "закрыл" Диллиана Уайта. После эффектной победы 20-летний британским боксер заговорил о возможном бое с абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что сказал Итаума о потенциальном бое с Усиком?

"Новый Майк Тайсон" откровенно рассказал, что не планировал и не хотел так быстро нокаутировать Уайта. В то же время Итаума заверил, что после такой яркой победы не собирается вызывать Усика в ринг.

Я не планировал и не хотел, чтобы бой завершился так быстро, уже в первом раунде. Хорошо, что сумел порадовать фанатов классным и ярким перфомансом. Кто следующий соперник? Не буду бросать вызов Усику, ведь я не заслужил этот бой. Однако, я планирую выйти на ринг с теми боксерами, которые действительно имеют право драться с Александром. Это или Джозеф Паркер, или Агит Кабаел. Реально хочу такой бой,

– заявил обидчик Уайта.

Ранее известный тренер Абель Санчес рассказывал, сколько боев нужно провести Мозесу, чтобы выйти на уровень непобедимого украинца. Также промоутер Эдди Хирн высказывался о возможной битве Усика против Итаумы.

К слову. Победа над Уайтом стала для Итаумы 13-й во всех 13-ти боях в профессионалах (11 – нокаутом). Мозес нанес 4-е поражение в карьере Диллиана.

Зато впереди у Усика прощальный бой на профи-ринге. За спиной Александра уже есть 24 победных поединка (15 – нокаутом).