Вже у першому раунді Мозес Ітаума "закрив" Ділліана Вайта. Після ефектної перемоги 20-річний британським боксер заговорив про можливий бій із абсолютним чемпіоном світу у хевівейті Олександром Усиком, пише 24 Канал із посиланням на BBC.

Що сказав Ітаума про потенційний бій із Усиком?

"Новий Майк Тайсон" відверто розповів, що не планував і не хотів так швидко нокаутувати Вайта. Водночас Ітаума запевнив, що після такої яскравої перемоги не збирається викликати Усика у ринг.

Я не планував і не хотів, щоб бій завершився так швидко, вже в першому раунді. Добре, що зумів потішити фанатів класним та яскравим перфомансом. Хто наступний суперник? Не буду кидати виклик Усику, адже я не заслужив на цей бій. Проте, я планую вийти на ринг з тими боксерами, які справді мають право битися з Олександром. Це або Джозеф Паркер, або Агіт Кабаєл. Реально хочу такий бій,

– заявив кривдник Вайта.

Раніше відомий тренер Абель Санчес розповідав, скільки боїв потрібно провести Мозесу, аби вийти на рівень непереможного українця. Також промоутер Едді Хірн висловлювався про можливу битву Усика проти Ітауми.

До слова. Перемога над Вайтом стала для Ітауми 13-ю в усіх 13-ти боях у професіоналах (11 – нокаутом). Мозес завдав 4-ї поразки у кар'єрі Ділліана.

Натомість попереду в Усика прощальний бій на профі-рингу. За спиною Олександра вже є 24 переможні поєдинки (15 – нокаутом).