Британський боксер висловився щодо потенційних суперників. Зокрема, він розповів, чи побився б з Ентоні Джошуа, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports Boxing.
Що сказав Вордлі про бій з Джошуа?
Британський боксер заявив, що він готовий прийнятий будь-який бій. Він розповів, що ніколи не відмовиться від поєдинку.
Тому Вордлі готовий побитися з Джошуа, якщо буде нагода. Боксер наголосив, що з радістю поб'ється проти Ей Джея.
У мене завжди була одна річ, мантра, яку я мав, – це ніколи не цуратися, ніколи не відступати, просто завжди братися за наступний і найбільший бій. І якщо це буде він, то, будь ласка,
– сказав Вордлі.
Раніше в інтерв'ю Pro Boxing Fans Френк Воррен наголосив, що Вордлі дуже хотів побитися з Усиком, але Олександр не прийняв виклик. Тепер британський боксер захищатиме титул чемпіона світу WBO у наступному році.
Що відомо про Вордлі і Джошуа?
Фабіо Вордлі за свою кар'єру провів 20 поєдинків. На його рахунку 20 перемог та жодної поразки.
Ентоні Джошуа у професійному ринзі провів 32 бої. У своєму актив британець має 28 перемог та 4 поразки.
Наступний поєдинок Ей Джей проведе 19 грудня 2025 року у Маямі. Він битиметься проти Джейка Пола.