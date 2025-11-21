Британський боксер висловився щодо потенційних суперників. Зокрема, він розповів, чи побився б з Ентоні Джошуа, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports Boxing.

Що сказав Вордлі про бій з Джошуа?

Британський боксер заявив, що він готовий прийнятий будь-який бій. Він розповів, що ніколи не відмовиться від поєдинку.

Тому Вордлі готовий побитися з Джошуа, якщо буде нагода. Боксер наголосив, що з радістю поб'ється проти Ей Джея.

У мене завжди була одна річ, мантра, яку я мав, – це ніколи не цуратися, ніколи не відступати, просто завжди братися за наступний і найбільший бій. І якщо це буде він, то, будь ласка,

– сказав Вордлі.

Раніше в інтерв'ю Pro Boxing Fans Френк Воррен наголосив, що Вордлі дуже хотів побитися з Усиком, але Олександр не прийняв виклик. Тепер британський боксер захищатиме титул чемпіона світу WBO у наступному році.

Що відомо про Вордлі і Джошуа?