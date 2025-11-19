Президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері розповів, хто може стати суперником нового чемпіона світу. За його словами, на глядачів може чекати британська битва, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

До теми Віддали титул Усика: британський боксер став новим чемпіоном світу

Хто може стати обов'язковим суперником Вордлі?

Мова йде потенційний бій Фабіо Вордлі проти Мозеса Ітауми. Очільник організації запевнив, що "Новий Майк Тайсон" стане обов'язковим суперником Вордлі, якщо переможе Джермейна Франкліна.

До слова. Двобій Ітаума – Франклін відбудеться 24 січня 2026 року в англійському Манчестері. Вечір боксу транслюватиме платформа DAZN, а їх лобовий бій стане головною подією турніру Magnificent 7.

Перемога над Франкліним, який є топпретендентом, поставила б його в сильну позицію,

– наголосив Олівері.

Цікаво, що колишній чемпіон світу Баррі Макгіган вважає, що саме Вордлі стане наступником Олександра Усика у хевівейті. А от Ітауму він поставив на друге місце. Також у його рейтинг увійшли Агіт Кабаєл, Джозеф Паркер, Даніель Дюбуа, Тайсон Ф’юрі, Філіп Хргович, Чжан Чжілей, Мартін Баколе та Ентоні Джошуа. Про це повідомляло видання The Mirror.

Що відомо про Мозеса Ітауму?