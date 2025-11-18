Титул чемпіона світу недовго залишався вакантним. WBO віддала пояс Фабіо Вордлі, повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.

Чому Вордлі отримав титул WBO?

Промоутерська компанія Френка Воррена повідомила, що Фабіо Вордлі отримав титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBO. Сталося це після того, як Олександр Усик відмовився від поясу.

Британський боксер у жовтні 2025 року переміг Джозефа Паркера. І тоді таким чином він став тимчасовим чемпіоном світу по лінії WBO.

Окрім того, він став головним претендентом на бій з Усиком за титул організації. Проте в українського боксера інші плани, тому він відмовився від поясу, який у підсумку й отримав Вордлі.

Цікаво, що раніше Майкл Офо в інтерв'ю The Ring говорив про бій між Усиком та Вордлі. Він заявив, що британський боксер хотів би побитися з українцем за титул, а не просто отримати пояс.

Що відомо про Вордлі?