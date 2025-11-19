Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливери рассказал, кто может стать соперником нового чемпиона мира. По его словам, зрителей может ждать британская битва, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

К теме Отдали титул Усика: британский боксер стал новым чемпионом мира

Кто может стать обязательным соперником Уордли?

Речь идет потенциальный бой Фабио Уордли против Мозеса Итаумы. Глава организации заверил, что "Новый Майк Тайсон" станет обязательным соперником Уордли, если победит Джермейна Франклина.

К слову. Поединок Итаума – Франклин состоится 24 января 2026 года в английском Манчестере. Вечер бокса будет транслировать платформа DAZN, а их лобовой бой станет главным событием турнира Magnificent 7.

Победа над Франклином, который является топ-претендентом, поставила бы его в сильную позицию,

– отметил Оливери.

Интересно, что бывший чемпион мира Барри Макгиган считает, что именно Уордли станет преемником Александра Усика в хевивейте. А вот Итауму он поставил на второе место. Также в его рейтинг вошли Агит Кабаел, Джозеф Паркер, Даниэль Дюбуа, Тайсон Фьюри, Филип Хргович, Чжан Чжилей, Мартин Баколе и Энтони Джошуа. Об этом сообщало издание The Mirror.

Что известно о Мозесе Итауме?