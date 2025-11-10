Мозес Итаума проведет свой следующий поединок в следующем году. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry.

Кто станет соперником Итаумы?

Мозес Итаума сразится против Джермейна Франклина. Бой между британским боксером и представителем США состоится 24 января 2026 года.

Манчестер станет местом проведения поединка Итаума – Франклин. А транслировать событие будет официальный вещатель – DAZN.

Бой станет главном событием турнира Magnificent 7. Спортивное шоу посвящено 45 годам деятельности Фрэнка Уоррена как промоутера.

Ранее Леннокс Льюис в интервью Boxing News Online посоветовал Мозесу Итауми не драться с Александром Усиком. Легенда бокса считает, что британец должен дождаться, когда украинец завершит карьеру.

Что известно об Итауме и Франклине?