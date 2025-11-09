Эдди Хирн рассказал, что пока неизвестно, вернется ли его клиент в ринг до конца текущего года. Промоутер рассказал, как на него набросились с вопросами относительно вероятного возвращения в ринг Энтони Джошуа во время его визита в Орландо, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

К теме Появилась неожиданная дата возможного возвращения в ринг Джошуа

Что сказал Хирн о вероятном возвращении Джошуа до конца 2025 года?

По его словам, сейчас ведутся много разных разговоров о боях и соглашениях, и некоторые из них могут включать промежуточный бой еще до конца 2025 года.

Сейчас ноябрь, и не успеешь оглянуться, как будет декабрь, и у нас заканчивается время, если мы собираемся боксировать в этом году. Хорошая вещь в таком восьмираундовом бою заключается в том, что ты можешь вставить его за несколько недель. Нам не нужно продавать на него билеты. Нам не нужно, чтобы Энтони был на пресс-конференциях. Нам не нужно снимать проморолики, потому что это не для этого. Это для него,

– рассказал Хирн.

Промоутер Энтони считает, что чем больше продолжаются переговоры, тем меньше вероятность возвращения Джошуа в ринг до конца 2025 года.

К слову, стало известно, что Джошуа может провести бой в рамках андеркарда вечера бокса 20 декабря в Гане.

В то же время Сэм Джонс, промоутер Даниэля Дюбуа, рассказал о готовности своего клиента к реваншу против Джошуа. Напомним, что в первом бою "Динамит" нокаутировал Энтони.

"Если не брать Фьюри, то Дюбуа – самый интересный вариант для Джошуа. Энтони очень конкурентный боксер, он хочет отвечать на поражения. Он сразу пошел на реванш с Руисом, попытался отомстить Усику. Дюбуа готов ко второму бою с Джошуа, хотя понимает, что Энтони хочет мести", – процитировало слова Джонса издание Sky Sports.

Отметим, что как раз бой против Дюбуа, который состоялся в сентябре 2024-го, стал крайним для Джошуа. За его спиной 28 победных встреч (25 – нокаутом) и 4 поражения (данные BoxRec).

Джошуа хочет присоединиться к лагерю Усика?