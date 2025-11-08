Как сообщает издание BoxingScene, есть большая вероятность, что Энтони Джошуа еще до конца 2025 года может вернуться в ринг. Не исключено, что Эй Джей подерется в Африке, пишет 24 Канал.
Когда Джошуа может вернуться в ринг?
Речь идет о вечере бокса 20 декабря в Гане.
Оказывается, что британский супертяжеловес уже давно мечтал провести бой на африканском континенте. Сам Джошуа готов выйти в ринг уже в декабре 2025 года.
Ранее промоутер Эй Джея Эдди Хирн рассказывал, если Джошуа подерется в рамках этого вечера бокса, то будет это в андеркарде, а в соперниках не будет топового бойца.
Напомним, что Джошуа хочет присоединиться к тренировочному лагерю Александра Усика, чтобы поработать с командой, которая уже дважды его побеждала. При этом его нынешний тренер Бен Дэвисон может продолжить сотрудничество с ним.
Другой известный наставник Адам Смит считает, что такое решение Джошуа может быть для него правильным шагом. В то же время промоутер Эдди Хирн в интервью iFL TV рассказал, что пока нет никакого окончательного решения относительно такого присоединения Джошуа к лагерю Усика в испанской Валенсии.
"Послушайте, есть одна вещь, которую Эй Джей всегда делал - это путешествовал, работал в лагерях, получал знания, приобретал опыт, и именно этим он занимается в свободное время. Знаете, когда он не в лагере, он тренируется, разговаривает, учится. Никакого решения по этому поводу нет. Знаете, я видел некоторые спекуляции, но пока подтверждать нечего", – сказал промоутер.
Статистика Энтони Джошуа
Последний раз Джошуа выходил в ринг еще в сентябре 2024 года, когда был нокаутирован Даниэлем Дюбуа.
За спиной Энтони 28 победных боев (25 – нокаутом) и 4 поражения (данные BoxRec). Дважды он уступал Усику, а также проигрывал Энди Руизу и Дюбуа.