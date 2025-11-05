Известный тренер рассказал, что такое решение Энтони Джошуа может быть правильным шагом. Адам Смит вспомнил неплохую работу Эй Джея с Беном Дэвисом и объяснил, почему британский супертяж принял решение присоединиться к команде Александра Усика, которой ей дважды проиграл, информирует 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.
Что сказал Смит о присоединении Джошуа к лагерю Усика?
Коуч назвал такое решение Энтони смелым и разумным.
Почему бы и нет? Это может быть правильный шаг. Он хорошо работал с Беном Дэвисоном, но, возможно, после поражения решил немного изменить направление. Возможно, ему нужно больше индивидуальной работы. Идти в лагерь к команде, против которой дважды проиграл, – это смело. Но команда Усика невероятная, они работают совсем по-другому. Если Джошуа чувствует, что это правильное решение – желаю ему успеха,
– заявил Смит.
Сообщалось, что пока неизвестно, будет ли Джошуа тренироваться под руководством команды Усика на полноценной основе. При этом Дэвисон может остаться тренером Энтони.
Не исключено, что Энтони видит в такой работе с командой непобедимого Усика ключ к успешному возвращению в ринг, которое может состояться уже в первой половине следующего 2026 года.
Какие последние новости об Энтони Джошуа?
Джошуа не выходил в ринг в 2025-м году. Крайний поединок Энтони состоялся в сентябре прошлого года, когда был нокаутирован Даниэлем Дюбуа.
За спиной Эй Джея 28 победных поединков (25 – нокаутом) и 4 поражения.
Джошуа может выйти в ринг против Джейка Пола. Промоутер Энтони заявил, что его клиент может заработать огромный гонорар за такой бой.
В то же время Энтони уже вызвали в ринг другие боксеры – итальянец Гвидо Вианелло и россиянин Арсланбек Махмудов.