Известный тренер рассказал, что такое решение Энтони Джошуа может быть правильным шагом. Адам Смит вспомнил неплохую работу Эй Джея с Беном Дэвисом и объяснил, почему британский супертяж принял решение присоединиться к команде Александра Усика, которой ей дважды проиграл, информирует 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

Читайте также Будущее Энтони Джошуа: с кем может подраться жертва Усика

Что сказал Смит о присоединении Джошуа к лагерю Усика?

Коуч назвал такое решение Энтони смелым и разумным.

Почему бы и нет? Это может быть правильный шаг. Он хорошо работал с Беном Дэвисоном, но, возможно, после поражения решил немного изменить направление. Возможно, ему нужно больше индивидуальной работы. Идти в лагерь к команде, против которой дважды проиграл, – это смело. Но команда Усика невероятная, они работают совсем по-другому. Если Джошуа чувствует, что это правильное решение – желаю ему успеха,

– заявил Смит.

Сообщалось, что пока неизвестно, будет ли Джошуа тренироваться под руководством команды Усика на полноценной основе. При этом Дэвисон может остаться тренером Энтони.

Не исключено, что Энтони видит в такой работе с командой непобедимого Усика ключ к успешному возвращению в ринг, которое может состояться уже в первой половине следующего 2026 года.

Какие последние новости об Энтони Джошуа?