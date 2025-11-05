Відомий тренер розповів, що таке рішення Ентоні Джошуа може бути правильним кроком. Адам Сміт пригадав непогану роботу Ей Джея із Беном Девісом та пояснив, чому британський супертяж прийняв рішення доєднатись до команди Олександра Усика, якій їй двічі програв, інформує 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

Що сказав Сміт про приєднання Джошуа до табору Усика?

Коуч назвав таке рішення Ентоні сміливим та розумним.

Чому б і ні? Це може бути правильний крок. Він добре працював із Беном Девісоном, але, можливо, після поразки вирішив трохи змінити напрямок. Можливо, йому потрібно більше індивідуальної роботи. Іти в табір до команди, проти якої двічі програв, – це сміливо. Але команда Усика неймовірна, вони працюють зовсім по-іншому. Якщо Джошуа відчуває, що це правильне рішення – бажаю йому успіху,

– заявив Сміт.

Повідомлялось, що наразі невідомо, чи буде Джошуа тренуватись під керівництвом команди Усика на повноцінній основі. При цьому Девісон може залишитись тренером Ентоні.

Не виключено, що Ентоні бачить у такій роботі з командою непереможного Усика ключ до успішного повернення у ринг, яке може відбутись вже у першій половині наступного 2026 року.

Які останні новини про Ентоні Джошуа?