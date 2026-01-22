Об'єднаний чемпіон світу ділив ринг з такими зірками боксу як Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Саме першого Усик в інтерв'ю Ready To Hight назвав найскладнішим суперником.

Дивіться також Навіть Усик безсилий: цей вічний рекорд Кличка ніхто не може побити

Хто найскладніший суперник Усика?

Услід за Ф'юрі в списку найскладніших суперників українця йде Джошуа. Обох британських боксерів Усик зміг побити двічі.

У мене немає "найсильнішого". Кожен з них витратив роки, щоб досягти такого рівня. Але якщо судити за складністю моєї підготовки до бою та напруженістю самого бою, то на першому місці – Тайсон Ф'юрі, на другому – Ентоні Джошуа,

– сказав українець.

Вайлдер, з яким Усик планує провести бій, опинився на третьому місці, оскільки українець ще не боксував з ним.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024).

Як Усик переміг Джошуа?

У 2019 році Усик змінив вагову категорію, перейшовши в статусі абсолютного чемпіона світу у надважку вагу. Після перемог проти Чазза Візерспуна й Дерека Чісори у 2021 році він вперше зустрівся з Ентоні Джошуа.

Відповідно до даних BoxRec, українець переміг британця та завоював титули WBA, IBF, WBO та IBO. Уже через рік боксери зустрілися у реванші й Усик завдав другої поразки супернику.

Обидва поєдинки завершилися перемогами Усика за рішенням суддів.

Коли Усик побив Ф'юрі?

Тривалий час українець намагався добитися поєдинку з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, адже британець володів титулом WBC. Обидва поєдинки відбулися у 2024 році та завершилися впевненими звитягами українця.

Перший бій Усика з Ф'юрі був особливим через те, що на кону вперше в історії стояли всі чотири чемпіонські пояси. Завдяки перемозі Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі з чотирма поясами.

Чи буде бій Усик – Вайлдер?