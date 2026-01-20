Сергій Лапін, директор Усика, висловився щодо майбутнього бою українця проти Вайлдера. Про це повідомляє talkSPORT.

Що сказав Лапін про бій Усик – Вайлдер?

Він зазначив, що наразі тривають перемовини щодо організації бою Усик – Вайлдер. Однак жодних домовленостей та рішень стосовно поєдинку немає.

За його словами, команда українця намагаються діяти спокійно та професійно. Лапін наголосив, коли буде погоджено усі деталі, тоді вони про усе оголосять офіційно.

Ми розглядаємо лише найбільші та найлогічніші варіанти – поєдинки, які справді створюють подію, а не просто ще одне ім’я. У розмовах фігурують кілька топових надважковаговиків, але шортлист змінюється залежно від поясів, термінів, дат та структури трансляцій. Наша позиція проста: якщо це буде бій, він має бути великим,

– сказав Сергій.

Раніше з'явилася інформація що Вайлдер проведе бій перед протистоянням із Усиком. Він битиметься проти досвідченого боксера.

З ким може побитися Вайлдер?

За інформацією Brunch Boixng, Вайлдер буде битися проти Дерека Чісори перед боєм із Усиком. Про про проведення поєдинку оголосять наступного тижня на пресконференції у Лондоні.

Як повідомляє джерело, бій відбудеться у Великій Британії. Водночас поєдинок з Усиком залишається в планах, але відбудеться, ймовірно у кінці липня – на початку серпня цього року.

Які останні новини про бій Усик – Вайлдер?