Він розповів, з ким би із братів Кличків побився у їх піковій формі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.

Кого Усик із Кличків обрав у суперники?

Чемпіон світу заявив, що обрав би Володимира, адже з ним битися зручніше. Також Олександр пояснив, чому не став би битися проти Віталія.

Віталій – дуже незручний, у боксі таких називають "корягами". Він може вдарити з таких положень, про які фізика навіть не чула,

– сказав Усик.

Раніше український боксер повторив унікальне досягнення Віталія Кличка. Це не вдавалося повторити майже нікому.

Яке досягнення підкорилося Усику?

Колишній абсолютний чемпіон світу не зазнав жодної поразки у кар'єрі, провівши 24 поєдинки. А за даними BoxRec, Усик ні в одному поєдинку не опинявся у нокдауні, як і його співвітчизник Віталій Кличко.

Нагадаємо, що Усик визначився із наступним суперником. "Король хевівейту" планує провести бій із Деонтеєм Вайлдером.

Де та коли відбудеться наступний бій Усика?