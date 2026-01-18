Він розповів, з ким би із братів Кличків побився у їх піковій формі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.
Кого Усик із Кличків обрав у суперники?
Чемпіон світу заявив, що обрав би Володимира, адже з ним битися зручніше. Також Олександр пояснив, чому не став би битися проти Віталія.
Віталій – дуже незручний, у боксі таких називають "корягами". Він може вдарити з таких положень, про які фізика навіть не чула,
– сказав Усик.
Раніше український боксер повторив унікальне досягнення Віталія Кличка. Це не вдавалося повторити майже нікому.
Яке досягнення підкорилося Усику?
Колишній абсолютний чемпіон світу не зазнав жодної поразки у кар'єрі, провівши 24 поєдинки. А за даними BoxRec, Усик ні в одному поєдинку не опинявся у нокдауні, як і його співвітчизник Віталій Кличко.
Нагадаємо, що Усик визначився із наступним суперником. "Король хевівейту" планує провести бій із Деонтеєм Вайлдером.
Де та коли відбудеться наступний бій Усика?
Егіс Клімас, менеджер Усика, не називав точної дати проведення бою з Вайлдером, але за його словами, поєдинок не варто очікувати раніше квітня – травня 2026 року у США.
Водночас британські медіа розкрили можливу дату та місце, де відбудеться бій Усик – Вайлдер. Очікується, що поєдинок заплановано на літо цього року.