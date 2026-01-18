Он рассказал, с кем бы из братьев Кличко подрался в их пиковой форме. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.

Кого Усик из Кличко выбрал в соперники?

Чемпион мира заявил, что выбрал бы Владимира, ведь с ним драться удобнее. Также Александр объяснил, почему не стал бы драться против Виталия.

Виталий – очень неудобный, в боксе таких называют "корягами". Он может ударить из таких положений, о которых физика даже не слышала,

– сказал Усик.

Бывший абсолютный чемпион мира не потерпел ни одного поражения в карьере, проведя 24 поединка. А по данным BoxRec, Усик ни в одном поединке не оказывался в нокдауне, как и его соотечественник Виталий Кличко.

