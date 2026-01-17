В то же время в СМИ появилась информация о том, когда состоится бой Усик – Уайлдер. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.
Читайте также Усику выбрали идеального соперника вместо боя с Уайлдером
Где и когда состоится бой Усик – Уайлдер?
По информации британского медиа, 11 июля 2026 года в Сан-Франциско должно состояться большое мероприятие под открытым небом на Civic Center Plaza. Ожидается, что музыкальный фестиваль с фан-зоной планируют объединить с боем Усик – Уайлдер.
Кроме того, ивент будут бесплатно транслировать на YouTube. Организаторы сейчас ведут переговоры с командой Усика, чтобы привлечь украинца. В случае договоренности этот поединок станет самым посещаемым в истории бокса.
Ранее Усик высказался относительно боя против Уайлдера. Он объяснил, почему хочет драться против американского боксера.
Почему Усик хочет драться с Уайлдером?
Усик в интервью Ready to Fight заявил, что хочет драться с Уайлдером, ведь он является единственным из сильнейших боксеров современности, с которым ему не приходилось встречаться.
"В "большой тройке" были Джошуа, Фьюри и Уайлдер. Джошуа я побил два раза, Фьюри побил два раза, остался один небитый – Уайлдер", – признался Усик.
Какие последние новости, касающиеся Усика?
В СМИ появилась информация, что Усик может потерять чемпионские пояса из-за Турки Аль аш-Шейха. В то же время украинец сможет драться за новый титул.
До этого "Король хевивейта" высказался о трилогии с Тайсоном Фьюри. Усик назвал единственную причину, которая заставит его в третий раз драться с "Цыганским королем".
Также ранее Фабио Уордли обвинил украинского боксера в "краже соперника". Британский боксер заявил, что он сам хотел драться с Уайледром раньше, чем Усик.