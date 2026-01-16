Тренер Шейн Макгиган назвал идеального соперника для Усика в следующем бою. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Кого Магиган выбрал Усику в соперники?

Специалист считает, что лучшим соперником для Усика будет Агит Кабаел. Макгиган поделился мыслями относительно возможного боя между украинским чемпионом и немецким боксером.

Тренер заявил, что Кабаел не такой ленивый в отличие от других боксеров в супертяжелом дивизионе, которые не хотят наносить много ударов. Немца трудно осадить, ведь он постоянно работает ногами и идет вперед на соперника.

Ты можешь потрясти его один или два раза, но он будет продолжать идти. Но когда есть такой парень, как Усик, который не паникует на ближней дистанции, кто-то вроде Кабаела будет просто идеальным для него,

– сказал Макгиган.

Недавно Аде Аладипо высказался об Усике. Эксперт и комментатор DAZN назвал соперника для украинского чемпиона вместо Уайлдера.

С кем должен драться Усик вместо Уайлдера?

Специалист в передаче на собственном ютуб-канале тоже отметил, что Усик должен драться не с Уайлдером, а Кабаелом.

"Я хочу, чтобы Усик провел бой с кем-то другим. Мы видели два боя с Джошуа, два боя с Фьюри, два боя с Дюбуа и было бы приятно увидеть его против еще одного имени. Против парня, которому не 40 – 41, а против "живого" бойца. Кабаел – это "живой" боец прямо сейчас", – сказал комментатор.

Какие последние новости против бой Усик – Уайлдер?