Тренер Шейн Макгіган назвав ідеального суперника для Усика у наступному бою. Про це пише 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Кого Магіган обрав Усику у суперники?

Спеціаліст вважає, що найкращим суперником для Усика буде Агіт Кабаєл. Макгіган поділився думками щодо можливого бою між українським чемпіоном та німецьким боксером.

Тренер заявив, що Кабаєл не такий лінивий на відміну від інших боксерів у надважкому дивізіоні, які не хочуть завдавати багато ударів. Німця важко осадити, адже він постійно працює ногами і йде вперед на суперника.

Ти можеш потрясти його один або два рази, але він буде продовжувати йти. Але коли є такий хлопець, як Усик, який не панікує на ближній дистанції, хтось на кшталт Кабаєла буде просто ідеальним для нього,

– сказав Макгіган.

Нещодавно Аде Аладіпо висловився про Усика. Експерт та коментатор DAZN назвав суперника для українського чемпіона замість Вайлдера.

З ким має битися Усик замість Вайлдера?

Спеціаліст у передачі на власному ютуб-каналі теж наголосив, що Усик повинен битися не з Вайлдером, а Кабаєлом.

"Я хочу, щоб Усик провів бій з кимось іншим. Ми бачили два бої з Джошуа, два бої з Ф'юрі, два бої з Дюбуа і було б приємно побачити його проти ще одного імені. Проти хлопця, якому не 40 – 41, а проти "живого" бійця. Кабаєл – це "живий" боєць прямо зараз", – сказав коментатор.

