У цьому матеріалі 24 Каналу згадуємо фактично найбагатших українських боксерів. І за що саме вони заробили свої мільйони.

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Скільки заробив Олександ Усик?

Олександр Усик є найбагатшим українським боксером. Восени 2025 року він узагалі потрапив у рейтинг топ-5 найбагатших боксерів у світі. За підрахунками експертів приблизно статки українця сягають суми понад 214 мільйонів доларів.

За бій проти Верховена в травні Усик міг отримати, за різними даними, від 40 до 100 мільйонів доларів. Якщо чисно в 100 мільйонів правдиве, то перед цим українець отримав таку суму за реванш із Тайсоном Ф'юрі.

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Які статки в братів Кличків?

Володимир Кличко майже вдвічі багатший. ніж його брат Віталій. За всі свої поєдинки Кличко-молодший заробив прилизно 120 мільйонів доларів. Клички загалом за свої чемпіонські бої мали приблизно однакові гонорари – в районі 5 мільйонів доларів.

Утім у Володимира, наприклад, був бій із Тайсоном Ф'юрі за 22,5 мільйони доларів. Віталій Кличко ж, крім гонорарів за виступи на ринзі, мав доходи з індивідуальних маркетингових контракт. Зокрема, він співпрацював із такими німецькими брендами, як-от Mercedes і Boss.

Хто ще з українців є мільйонером?

Без сумніву ще один український боксер Василь Ломаченко є мільйонером. Попри свою суперечливу для українців позицію, він усе одно лишається одним із найбільш зіркових боксерів у світі. Його статки оцінюються в 12 – 24 мільйони доларів.

Така різниця полягає в тому, що була інформація про те, що боксер свій заробіток ділить із батьком. А ще Василь Ломаченко значну частину зароблених коштів інвестував у нерухомість в Україні та США. Зокрема, в нього у власності є готелі в Затоці.

Також понад 3 мільйони доларів завдяки боксу зумів заробити Олександр Гвоздик. Значну частину своїх коштів він отримав за бої в США. Олександр Гвоздик є колишнім чемпіоном світу за версією WBC в напівважкій вазі.

Заробітки українських боксерів: що відомо

Олександр Усик має прибутки не тільки з боксерського рингу, а й завдяки свої бізнес-діяльності. У нього є нерухомість на острові та бренд здорового харчування.

Брати Клички також змогли інвестувати свої доходи в бізнес. Вони володіють нерухомістю, а також їхні активи зосереджені довкола промоції та менеджменту.

А ось Василь Ломаченко й у питанні бізнесу оскандалився. Зокрема, частину своїх грошей він інвестував у ресторан у США, який діє за франшизою російського ресторатора.