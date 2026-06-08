Черкашин припустив, що Олександр міг недооцінити Верховена, який тільки вдруге в кар'єрі бився за правилами боксу. Про це повідомляє Sport.ua.

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Чому Усик слабко виступив проти Верховена?

"Може, в Олександра було дуже багато думок у голові. Все пішло не за планом. Може, справді не налаштувався, недооцінив усередині. Коли всі довкола кажуть, у якому раунді він має перемогти, налаштуватися важко. Він говорив, що сприймає Верховена серйозно, але, може, всередині відчував все-таки інакше", – сказав спортсмен.

Він також звернув увагу на те, що Усика до поєдинку готував його друг і тренер Єгор Голуб, а не відомий спеціаліст Юрій Ткаченко, з яким Олександр працював раніше. На думку Черкашина, в тренувальному таборі об'єднаного чемпіона світу могла панувати нетипова атмосфера, що вплинуло на його виступ.

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Так його тренував Голуб, але це інша атмосфера. Це більше дружні стосунки. Це вже інша атмосфера. Я знаю, що Ткаченко міг Усику прямо щось сказати, роби так, а не так. Сашко сам щось просив у нього. Це інший вайб,

– заявив Черкашин.

Федір наголосив, що Усик перед кожним боєм працює дуже сильно, але водночас згадав, що сам припускався такої помилки. Тому він припустив, що в Усика "могла бути просадка" через те, що його тренував друг.

Хто тренер Усика?