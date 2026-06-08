Черкашин припустив, що Олександр міг недооцінити Верховена, який тільки вдруге в кар'єрі бився за правилами боксу. Про це повідомляє Sport.ua.
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Чому Усик слабко виступив проти Верховена?
"Може, в Олександра було дуже багато думок у голові. Все пішло не за планом. Може, справді не налаштувався, недооцінив усередині. Коли всі довкола кажуть, у якому раунді він має перемогти, налаштуватися важко. Він говорив, що сприймає Верховена серйозно, але, може, всередині відчував все-таки інакше", – сказав спортсмен.
Він також звернув увагу на те, що Усика до поєдинку готував його друг і тренер Єгор Голуб, а не відомий спеціаліст Юрій Ткаченко, з яким Олександр працював раніше. На думку Черкашина, в тренувальному таборі об'єднаного чемпіона світу могла панувати нетипова атмосфера, що вплинуло на його виступ.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Так його тренував Голуб, але це інша атмосфера. Це більше дружні стосунки. Це вже інша атмосфера. Я знаю, що Ткаченко міг Усику прямо щось сказати, роби так, а не так. Сашко сам щось просив у нього. Це інший вайб,
– заявив Черкашин.
Федір наголосив, що Усик перед кожним боєм працює дуже сильно, але водночас згадав, що сам припускався такої помилки. Тому він припустив, що в Усика "могла бути просадка" через те, що його тренував друг.
Хто тренер Усика?
- Олександр Красюк, колишній промоутер Усика, після поєдинку проти Верховена повідомив, що Юрій Ткаченко більше не тренує боксера. Також він зазначив, що співпрацю з бійцем припинив менеджер Егіс Клімас, який працював з Усиком з жовтня 2016 року.
- Красюк не уточнив, з якої саме причини це сталося, але зазначив, що через неї ж він і менеджер Клімас залишили команду чемпіона світу.
- На слова Красюка відреагував тренер Єгор Голуб, який заявив, що тільки Ткаченко має право давати пояснення щодо тренерської ротації у команді Усика. Фахівець порадив не звертати уваги на припущення сторонніх експертів і анонімних акаунтів у соцмережах і спростував чутки, що буцімто є кумом Усика.
- Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді, хоча мінімально поступався кікбоксеру на суддівських записках. Вирішальним моментом бою став аперкот Усика в 11 раунді, після якого Ріко побував у нокдауні.