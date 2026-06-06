Раніше тренером Олександра Усика був Юрій Ткаченко, а менеджером Егіс Клімас, повідомляє 24 Канал. Утім під час бою з Верховеном у кутку Усика перебували тренер Єгор Голуб і відомий секундант Рас Анбер.

Важливо Верховена відсторонили від боксу після того, що сталося у бою проти Усика

Що відомо про експромоутера Усика Красюка?

Олександр Красюк – це український спортивний функціонер, менеджер і промоутер професійного боксу, який є генеральним директором компанії K2 Promotions Ukraine – українського підрозділу промоутерської структури братів Кличків.

Утім найбільш відомий він своєю співпрацею з Усиком. Він супроводжував боксера від початку професійної кар'єри до здобуття титулу абсолютного чемпіона. Їхні шляхи розійшлись улітку 2025 року перед боєм Усика проти Дюбуа.

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Свого рішення піти від Усика Красюк офіційно не пояснив. Однак натякнув, що в команді боксера змінилась атмосфера. Олександр почав оточувати себе людьми, які тільки в усьому погоджуються з українцем.

Чим займався ексменеджер Усика Клімас?

Егіс Клімас вважається одним із найкращих менеджерів боксу в світі. Він підприємець литовського походження, який живе в США. Він представляв інтереси й Олександра Усика, й Василя Ломаченка, й Олександра Гвоздика.

У 2017 році він був визнаний найкращим менеджером року. Він співпрацює з промоутерською компанією Top Rank. Контракт із Егісом Клімасом Олександр Усик підписав у 2016 році. Менеджер називав Усика чудовим боксером і прекрасною людиною.

Скільки років Юрій Ткаченко працював з Усиком?

Юрій Ткаченко – заслужений тренер України. Він виховав таких боксерів, як-от Денис Берінчик, Євген Барабанов і Єгор Голуб. У листопаді 2018 року Юрій Ткаченко розпочав співпрацю з Олександром Усиком, як його особистий тренер.

Усі свої найбільші перемоги український боксер здобув саме під керівництвом Ткаченка. Зокрема, й титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Офіційний коментарів щодо свого відходу з команди Усика не давали ані Ткаченко, ані Клімас.

Останні новини про Олександра Усика: коротко

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Олександру Усику знайшли несподіваного опонента в іншому дивізіоні. Це Давід Бенавідес.

Даніель Дюбуа поділився думкою про форму Олександра Усика. Він вважає, що його найкращі роки позаду.