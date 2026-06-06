Ранее тренером Александра Усика был Юрий Ткаченко, а менеджером Эгис Климас, сообщает 24 Канал. Впрочем во время боя с Верховеном в углу Усика находились тренер Егор Голуб и известный секундант Рас Анбер.

Важно Верховена отстранили от бокса после того, что произошло в бою против Усика

Что известно об экс-промоутере Усика Красюке?

Александр Красюк – это украинский спортивный функционер, менеджер и промоутер профессионального бокса, который является генеральным директором компании K2 Promotions Ukraine – украинского подразделения промоутерской структуры братьев Кличко.

Впрочем, наиболее известен он своим сотрудничеством с Усиком. Он сопровождал боксера от начала профессиональной карьеры до получения титула абсолютного чемпиона. Их пути разошлись летом 2025 года перед боем Усика против Дюбуа.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Свое решение уйти от Усика Красюк официально не объяснил. Однако намекнул, что в команде боксера изменилась атмосфера. Александр начал окружать себя людьми, которые только во всем соглашаются с украинцем.

Чем занимался экс-менеджер Усика Климас?

Эгис Климас считается одним из лучших менеджеров бокса в мире. Он предприниматель литовского происхождения, который живет в США. Он представлял интересы и Александра Усика, и Василия Ломаченко, и Александра Гвоздика.

В 2017 году он был признан лучшим менеджером года. Он сотрудничает с промоутерской компанией Top Rank. Контракт с Эгисом Климасом Александр Усик подписал в 2016 году. Менеджер называл Усика замечательным боксером и прекрасным человеком.

Сколько лет Юрий Ткаченко работал с Усиком?

Юрий Ткаченко – заслуженный тренер Украины. Он воспитал таких боксеров, как Денис Беринчик, Евгений Барабанов и Егор Голуб. В ноябре 2018 года Юрий Ткаченко начал сотрудничество с Александром Усиком, как его личный тренер.

Все свои крупнейшие победы украинский боксер получил именно под руководством Ткаченко. В частности, и титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в поединке против Тайсона Фьюри. Официальный комментариев относительно своего ухода из команды Усика не давали ни Ткаченко, ни Климас.

Последние новости об Александре Усике: кратко

Кабаэл выдвинул ультиматум Усику. Он дал украинцу 30 дней на решение.

Александру Усику нашли неожиданного оппонента в другом дивизионе. Это Давид Бенавидес.

Даниэль Дюбуа поделился мнением о форме Александра Усика. Он считает, что его лучшие годы позади.