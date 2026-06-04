В частности, экс-чемпион мира Рой Джонс-младший в интервью для ютуб-канала FightHype рассказал, что таким соперником для Усика должен стать Давид Бенавидес. Сейчас он выступает в полутяжелом весе и тяжелом весе.

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Почему Бенавидес будет достойным соперником для Усика?

Джонс-младший отметил, что Бенавидес после победы над Зурдо сразу же должен получить мегабой против Александра Усика. Он сказал, что если бы на ринге в Гизе был именно Давид, а не Верховен, то украинец потерпел бы свое первое поражение. Усик – это самый интересный соперник для Бенавидеса сейчас. Все остальные – это пустая трата времени, они не соответствуют его уровню.

Бенавидес победит Усика первым в истории. Он войдет в историю. Верховен показал, что это возможно. Бенавидес умышленно сбрасывал вес со 104 килограммов до 90 килограммов. Он может его набрать снова и бросить вызов Усику,

– отметил Джонс-младший.

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Он продолжил, что бой между Усиком и Бенавидесом был бы идеальным, и он бы показал, что Джонс прав относительно того, что Бенавидес победит Усика.

Как бы сложился бой между Усиком и Бенавидесом?

По словам Джонса-младшего, после боя Усика с Верховеном все говорят, а что было бы, если бы на ринге вместо нидерландца был Бенавидес. И тот Усик, который был в поединке против Рико никогда в жизни не победил бы Бенавидеса.

"Мне жаль, но тот Усик не победил бы Бенавидеса. Я не говорю, что украинец в принципе не может победить Бенавидеса. Я говорю, что такой Усик, в той форме, в которой он был против Верховена ни за что не выиграл бы бой у Бенавидеса", – подчеркнул Джонс-младший.

Он добавил, что Бенавидес заставил бы Усика выглядеть в бою против него так же. Именно поэтому Бенавидес и стал бы первым в истории боксером, который бы победил украинца.

Последние новости об Александре Усике: кратко

Джошуа прокомментировал победу Усика над Верховеном. Он сказал, что бой был хорошим.

Комментатор Адам Смит считает, что реванш между Усиком и Верховеном может не состояться. Он считает, что украинец может поступить с нидерландцем так же, как в свое время Льюис поступил с Виталием Кличко.

Джошуа не понимает, почему все критикуют Усика после боя с Верховеном. Он подчеркнул, что украинец сделал все, как и в предыдущих своих боях.