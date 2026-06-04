Зокрема, ексчемпіон світу Рой Джонс-молодший в інтерв'ю для ютуб-каналу FightHype розповів, що таким суперником для Усика має стати Давід Бенавідес. Наразі він виступає у напівважкій вазі та важкій вазі.

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Чому Бенавідес буде гідним суперником для Усика?

Джонс-молодший зазначив, що Бенавідес після перемоги над Зурдо одразу ж має отримати мегабій проти Олександра Усика. Він сказав, що якби на рингу в Гізі був саме Давід, а не Верховен, то українець зазнав би своєї першої поразки. Усик – це найцікавіший суперник для Бенавідеса зараз. Усі інші – це марна трата часу, вони не відповідають його рівню.

Бенавідес переможе Усика першим в історії. Він увійде в історію. Верховен показав, що це можливо. Бенавідес навмисне скидав вагу зі 104 кілограмів до 90 кілограмів. Він може її набрати знову та кинути виклик Усику,

– зауважив Джонс-молодший.

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Він продовжив, що бій між Усиком і Бенавідесом був би ідеальним, і він би показав, що Джонс правий щодо того, що Бенавідес переможе Усика.

Як би склався бій між Усиком і Бенавідесом?

За словами Джонса-молодшого, після бою Усика з Верховеном усі говорять, а що було б, аби на рингу замість нідерландця був Бенавідес. І той Усик, який був у поєдинку проти Ріко ніколи в житті не переміг би Бенавідеса.

"Мені шкода, але той Усик не переміг би Бенавідеса. Я не кажу, що українець у принципі не може перемогти Бенавідеса. Я кажу, що такий Усик, у тій формі, в якій він був проти Верховена ні за що не виграв би бій у Бенавідеса", – наголосив Джонс-молодший.

Він додав, що Бенавідес змусив би Усика виглядати в бою проти нього так само. Саме тому Бенавідес і став би першим в історії боксером, який би переміг українця.

Останні новини про Олександра Усика: коротко

Джошуа прокоментував перемогу Усика над Верховеном. Він сказав, що бій був хорошим.

Коментатор Адам Сміт вважає, що реванш між Усиком і Верховеном може не відбутись. Він вважає, що українець може вчинити з нідерландцем так само, як свого часу Льюїс учинив із Віталієм Кличком.

Джошуа не розуміє, чому всі критикують Усика після бою з Верховеном. Він підкреслив, що українець зробив усе, як і в попередніх своїх боях.