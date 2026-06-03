Кабаєл поділився думками щодо можливого протистояння з володарем титулів WBC, WBA та IBF. Про це повідомляє Ring Magazine.

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Що сказав Кабаєл про можливий бій з Усиком?

Німецький боксер заявив, що тепер вибір суперника залишається виключно за українським абсолютом, і той має чіткі часові обмеження для ухвалення рішення.

Словами неможливо описати, що для мене означає цей момент... Тепер усе залежить від Усика. У нього є 30 днів, щоб погодитися. Якщо він цього не зробить, я стану повноцінним чемпіоном світу за версією WBC,

– заявив Кабаєл.

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Якщо Усик відмовиться від поєдинку або не вкладеться у встановлений термін, всесвітня боксерська рада (WBC) може автоматично підвищити Кабаєла до статусу повноцінного чемпіона світу.

Як боксери можуть підійти до цього поєдинку?

Усик недавно успішно захистив свої титули в добровільному поєдинку проти легенди кікбоксингу Верховена, завершивши важкий бій технічним нокаутом на користь українця наприкінці 11-го раунду. Відразу після цього президент WBC Маурісіо Сулейман оголосив, що наступним суперником Усика стане обов'язковий претендент – Кабаєл.

Німецький суперважковаговик здобув статус обов'язкового претендента завдяки яскравим перемогам, зокрема над Чжаном Чжилеєм та Френком Санчесом. Свій тимчасовий пояс WBC він успішно захистив у січні 2026 року, нокаутувавши непереможного до того поляка Даміана Книбу вже у 3-му раунді.