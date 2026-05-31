Після того, як Усик виступив проти Ріко Верховена, Фремптон вважає, що українець не зможе перемогти Агіта Кабаєла чи Мозеса Ітауму. Його слова передає Pro Boxing Fans.

Що Фремптон сказав про Усика?

Ексчемпіон світу припустив, що 39-річного Олександра почав "наздоганяти час".

Рано чи пізно всі бійці перестають бути тими, ким були раніше. А коли ти провів таку кар'єру й стільки років віддав боксу, як Усик, то в певний момент це починає позначатися. Якщо судити за виступом проти Ріко, то я б віддав перевагу Кабаєлу та Мозесу Ітаумі в боях проти нього,

– сказав Фремптон.

На думку британця, Усику варто провести ще один поєдинок, після чого завершити кар'єру.

"Якби я був Усиком, то, мабуть, сказав би, що після цього потрібно провести ще лише один бій. Не можна завершувати кар'єру після такого виступу проти Ріко. Ще один поєдинок – або реванш із Ріко, або бій з іншим великим ім'ям – і все, досить", – зазначив він.

Урешті-решт, Фремптон додав, що наразі Усик навряд чи зможе перемогти талановитого британця Ітауму.

"До останнього бою я б сказав, що переможе Усик, але у Мозеса є шанс. Але зараз більшість людей, напевно, поставили б на Мозеса, якщо виходити з того виступу, – сказав Фремптон", – резюмував боксер.

