После того, как Усик выступил против Рико Верховена, Фрэмптон считает, что украинец не сможет победить Агита Кабаела или Мозеса Итауму. Его слова передает Pro Boxing Fans.

Что Фрэмптон сказал об Усике?

Экс-чемпион мира предположил, что 39-летнего Александра начало "догонять время".

Рано или поздно все бойцы перестают быть теми, кем были раньше. А когда ты провел такую карьеру и столько лет отдал боксу, как Усик, то в определенный момент это начинает сказываться. Если судить по выступлению против Рико, то я бы отдал предпочтение Кабаелу и Мозесу Итауми в боях против него,

– сказал Фрэмптон.

По мнению британца, Усику стоит провести еще один поединок, после чего завершить карьеру.

"Если бы я был Усиком, то, видимо, сказал бы, что после этого нужно провести еще только один бой. Нельзя завершать карьеру после такого выступления против Рико. Еще один поединок – или реванш с Рико, или бой с другим большим именем – и все, достаточно", – отметил он.

В конце концов, Фрэмптон добавил, что сейчас Усик вряд ли сможет победить талантливого британца Итауму.

"До последнего боя я бы сказал, что победит Усик, но у Мозеса есть шанс. Но сейчас большинство людей, наверняка, поставили бы на Мозеса, если исходить из того выступления, – сказал Фрэмптон", – резюмировал боксер.

