Прежде всего Лапин отметил, что в команде Усика не ожидали легкого боя. Об этом сообщает The Mirror.
Как в команде Усика отреагировали на бой с Верховеном?
Также он отметил, что целью Александра было истощить своего соперника, стиль бокса которого оказался неудобным.
"Целью было истощить очень сильного и необычного соперника, который постоянно создавал неудобные углы и давление. Каждый, кто действительно разбирается в боксе, знает, как трудно иметь дело с неудобным и неортодоксальным бойцом", – сказал директор.
Лапин подчеркнул, что значение имеет только окончательный результат поединка, а не промежуточные итоги, которые были на записках судей до 11-го раунда. После 10-го раунда Рико минимально побеждал Усика.
Относительно судейских записок, комментариев или нарратива трансляции – все это на самом деле не имеет значения. Единственное, что имеет значение, – это окончательный результат,
– заявил он.
Директор команды Усика добавил, что Александр серьезно готовился к поединку с Верховеном. Он также подчеркнул, что многие люди недооценили настоящий уровень Рико.
"Многие люди недооценили, насколько сложным может быть этот тип боя. В итоге это превратилось в великолепное шоу. Фанаты получили эмоции, напряжение и зрелищный нокаут", – резюмировал Лапин.
Почему критикуют бой Усик – Верховен
- Поединок бойцов состоялся 24 мая в египетской Гизе и завершился противоречивой победой чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF.
- Несмотря на прогноз экспертов Верховен стал серьезной проблемой для Усика. По мнению ряда специалистов, Рико был близок к победе, но ход противостояния изменился в 11 раунде, когда Александр потряс соперника сильным апперкотом.
- После этого Верховен получил аж 30 секунд на восстановление, хотя, в соответствии с правилами бокса, должен был продолжить бой сразу после нокдауна. Усик бросился добивать соперника в конце раунда и рефери Марк Лайсон остановил бой буквально одновременно с финальным гонгом.
- Само решение Лайсона спровоцировало шквал критики, мол, у Верховена украли победу. Рефери же объяснил, что не слышал гонг, а на кадрах с поединка видно, что он пытался остановить противостояние еще до гонга.