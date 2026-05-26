Після бою стало відомо, чому рефері Марк Лайсон на дав Верховену вийти на останній раунд. Його слова переказав Пітер Ф'юрі, тренер Верховена, повідомляє Boxing Scene.

Дивіться також Промоутер Кабаєла назвав дату бою з Усиком

Як рефері пояснив зупинку бою Усика?

Фахівець поспілкувався з Лайсоном після поєдинку й той сказав тренеру Верховена, що не почув гонг, коли вирішив зупинити поєдинок.

Найкращий спосіб вирішити будь-яку суперечку – це піти і поставити запитання тій людині, яка це зробила, чи не так? Я сказав (Лайсону – 24 Канал): "Ви припустилися помилки". Він відповів мені – і це дуже важливо: "Пітере, я не почув гонг". Я сказав: "Ось у це я вірю", тому що я теж не почув гонгу,

– розповів Ф'юрі.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

На думку тренера, рішення рефері було помилковим.

"Очевидно, все відбувалося в розпалі моменту. Тому я назву це справжньою помилкою. Це все, що можна зробити. Ви не можете звинувачувати людину в чомусь іншому. Це було б безглуздо. Фактів немає, і я поговорив із ним, і він чесно сказав, що не почув гонг", – резюмував Ф'юрі.

Усик – Верховен: що відомо про бій?