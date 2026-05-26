Воррен зазначив, що на поєдинок Усик – Верховен можна буде розпродати стадіон, а також на шоу може прийти багато українців, які живуть у Німеччині. Його слова передає iFL TV.
Коли відбудеться наступний бій Усика?
"Бій має відбутись у Німеччині, бо там можна розпродати стадіон – ми показали це у січні. Квитки на арену були розпродані за день, і ми були дуже щасливі. Ми могли розпродати її тричі. Тож бій проти Усика може бути масштабним. І також багато українців проживає в Німеччині", – заявив Воррен.
Він зазначив, що планує організувати поєдинок восени 2026 року. Промоутер додав, що цікаво подивитися на Усика після складного бою з Ріко Верховеном, в якому українець ледь не зазнав першої поразки в кар'єрі.
Він (Усик – 24 Канал) виглядав не так впевнено. Він просто здавався трохи повільним. Але подивіться, це як Тайсон у бою за Нганну. Він ніколи не скаржився, але виглядав недобре. Я вважаю, що це через його підготовку. І йому знадобилося близько п'яти – шести раундів, щоб прийти до тями. І я думаю, що в цьому бою він не міг розібратися із собою до нокдауна, бо програвав,
– сказав Воррен.
Що відомо про попередній бій Усика?
- У ніч на 24 травня 39-річний Усик технічним нокаутом переміг Верховена. До зупинки бою кікбоксер мінімально вигравав на суддівських записках. Завдяки перемозі Олександр захистив звання чемпіона світу за версією WBC.
- Утім, рішення рефері зупинити бій, а також виступ самого Усика критикують експерти. Наприклад, експромоутер українця Олександр Красюк заявив, що спортсмену варто зробити висновки, щоб не погіршити ситуацію у майбутньому.
- Водночас голлівудський актор Джейсон Стейтем вважає, що рефері "пограбував" Верховена, коли зупинив бій. Актор зазначив, що Верховену не дали шанс завершити справу, тобто перемогти Усика.
- Тепер на Усика чекає бій проти Кабаєла. Якщо українець відмовиться від поєдинку з німцем, то ризикує втратити титул WBC.