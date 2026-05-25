Він вважає, що рефері "пограбував" Верховена, коли зупинив бій наприкінці 11-го раунду, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом. Про це Стейтем написав у своєму інстаграмі.

Усик – Верховен: що про бій сказав Стейтем?

Ба більше, актор зазначив, що Верховену не дали шанс завершити справу, тобто перемогти Усика. Він також назвав рішення зупинити бій абсурдним.

Ріко! Ти зробив це, брате! Абсолютно вибуховий виступ! Тебе пограбували, не давши шансу завершити справу. Абсурдна зупинка бою із гонгом перед самим останнім раундом,

– написав британець.

Хоча Стейтем висловив повагу на адресу Усика, він все ж наголосив, що ніч у Гізі була на користь Верховена.

"Респект Усику – без жодних сумнівів, він один із найвидатніших бійців усіх часів! Але минула ніч була твоєю. Ти розірвав, і ніхто такого не очікував! І величезне спасибі Туркі за організацію цього грандіозного шоу біля пірамід Єгипту! Без тебе такі бої просто не відбувалися б", – написав актор.

