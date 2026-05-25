Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що наступним суперником Усика має стати обов'язковий претендент Агіт Кабаєл. Про це повідомляє BoxingScene.

Дивіться також Хто стане наступним суперником Усика

Що буде з поясом Усика?

Разом з Кабаєлом на бій з Олександром претендує Верховен, який вважає, що перемагав українця і рефері помилково зупинив їх бій.

У цьому контексті Сулейман повідомив, чи готовий він позбавити Усика титулу, якщо той відмовиться від поєдинку з Кабаєлем.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Мені не подобається підходити до цього питання саме так... Але я абсолютно впевнений, що наступним суперником Усика стане саме Кабаєл,

– зазначив він.

Президент WBC обіцяє санкціонувати реванш між Усиком і Верховеном, однак тільки після того, як українець проведе захист титулу. Він також зазначив, що Ріко потрібно потрапити до рейтингу WBC.

Що відомо про наступний бій Усика?