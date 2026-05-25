Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що наступним суперником Усика має стати обов'язковий претендент Агіт Кабаєл. Про це повідомляє BoxingScene.
Разом з Кабаєлом на бій з Олександром претендує Верховен, який вважає, що перемагав українця і рефері помилково зупинив їх бій.
У цьому контексті Сулейман повідомив, чи готовий він позбавити Усика титулу, якщо той відмовиться від поєдинку з Кабаєлем.
Мені не подобається підходити до цього питання саме так... Але я абсолютно впевнений, що наступним суперником Усика стане саме Кабаєл,
– зазначив він.
Президент WBC обіцяє санкціонувати реванш між Усиком і Верховеном, однак тільки після того, як українець проведе захист титулу. Він також зазначив, що Ріко потрібно потрапити до рейтингу WBC.
- У ніч на 24 травня 39-річний Усик у непростому поєдинку захистив звання чемпіона світу та зберіг титули IBF, WBA та WBC. Він здобув скандальну перемогу, адже рефері зупинив бій проти Верховена практично з гонгом.
- Після поєдинку непереможний Кабаєл вийшов на ринг і запропонував Усику зустрітися у Німеччині. У відповідь Олександр наголосив, що готовий у наступному бою битися з Верховеном чи Кабаєлом.
- Додамо, що Спенсер Браун, менеджер німця, повідомив, що обидві сторони вже погодилися провести зустріч.
- За його словами, поєдинок Усик – Кабаєл може відбутися у вересні або жовтні на території Німеччини. Інше ймовірне місце бою – Софіївський собор у Стамбулі.