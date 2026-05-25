Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что следующим соперником Усика должен стать обязательный претендент Агит Кабаел. Об этом сообщает BoxingScene.
Что будет с поясом Усика?
Вместе с Кабаелом на бой с Александром претендует Верховен, который считает, что побеждал украинца и рефери ошибочно остановил их бой.
В этом контексте Сулейман сообщил, готов ли он лишить Усика титула, если тот откажется от поединка с Кабаелем.
Мне не нравится подходить к этому вопросу именно так... Но я абсолютно уверен, что следующим соперником Усика станет именно Кабаел,
– отметил он.
Президент WBC обещает санкционировать реванш между Усиком и Верховеном, однако только после того, как украинец проведет защиту титула. Он также отметил, что Рико нужно попасть в рейтинг WBC.
Что известно о следующем бое Усика?
- В ночь на 24 мая 39-летний Усик в непростом поединке защитил звание чемпиона мира и сохранил титулы IBF, WBA и WBC. Он одержал скандальную победу, ведь рефери остановил бой против Верховена практически с гонгом.
- После поединка непобедимый Кабаел вышел на ринг и предложил Усику встретиться в Германии. В ответ Александр отметил, что готов в следующем бою драться с Верховеном или Кабаелом.
- Добавим, что Спенсер Браун, менеджер немца, сообщил, что обе стороны уже согласились провести встречу.
- По его словам, поединок Усик – Кабаел может состояться в сентябре или октябре на территории Германии. Другое вероятное место боя – Софиевский собор в Стамбуле.