Соперником Усика должен стать непобедимый боец из Германии Агит Кабаел. Спенсер Браун, менеджер спортсмена, раскрыл детали предстоящего поединка, сообщает BBC.

Смотрите также Екатерина, люблю тебя, – Усик с ринга щемяще обратился к любимой

Что известно о следующем бое Усика?

Браун объяснил, почему следующим соперником Усика, несмотря на невероятное выступление Верховена, должен стать не Рико, а именно Кабаел. В частности, он напомнил, что Агит – первый в очереди на бой с украинцем, ведь является обязательным претендентом на титул WBC.

У меня просто нет слов относительно Рико. Это было невероятное выступление, но теперь появился новый претендент (Кабаел – 24 Канал), в очереди именно он, поэтому здесь может быть только один бой,

– сказал менеджер.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Браун сообщил, что обе стороны уже согласились провести встречу и остались организационные вопросы. По его словам, поединок Усик – Кабаел может состояться в сентябре или октябре на территории Германии.

Противостояние двух боксеров уже подтвердил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, который организовал встречу Усик – Верховен. Он сказал, что Рико заслужил на реванш с Александром, однако второй бой спортсменов состоится после того, как украинец и немец определят обладателя пояса WBC.

Следует отметить, что Турки ранее анонсировал, что следующий поединок Усика может состояться в Стамбуле (Турция) возле Софиевского собора.

Что известно о победе Усика