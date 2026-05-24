Бій видався важким для Олександра Усика, адже суддівські записки показували перемогу Ріко Верховена. Утім за секунду до завершення 11 раунду рефері зупинив бій, присудивши українцю перемогу нокаутом, а ще до того Олександр відправив нідерландця в нокдаун.

Важливо Усик втретє захистив титул WBC

Як боксери оцінили перебіг поєдинку?

Боксер Джейк Пол розповів, що цей бій – найбожевільніше з того, що він коли-небудь бачив. Верховен виграв кожен раунд. І хоч боксер назвав себе найбільшим фаном Усик, але звернувся до українця, зазначивши, що той програв.

Щойно рефері вирішив зупинити бій – він його й зупинив. Ви серйозно?,

– написав на своїй сторінці в твіттері Пол.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Він продовжив, що висловлює свою повагу до Верховена, який розібрав Усика в кожному з раундів. Його фактично "обікрали".

Тренер Девін Хейні Білл Хейні зазначив, що в бокс не можна гратися та, коментуючи поєдинок Усика проти Верховена, риторично запитав, чи команда українця взагалі вивчала стиль нідерландця.

Чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон зауважив, що Усик увімкнувся саме тоді, коли було потрібно. Рефері йому безумовно допоміг, але хто може сказати, що й без цього українець не довів би справу до завершення.

"Просто невдалий вечір", – наголосив Стівенсон.

За його словами, Усик перебував не в найкращій формі.

Що говорять про рішення рефері зупинити бій?

Американський тренер Тедді Атлас розкритикував рішення рефері зупинити бій. Він підкреслив, що це жахлива робота рефері, бо він зупинив бій після гонга.

А ще гірше те, що в трансляції на той момент уже прибрали таймер,

– сказав Атлас.

Він додав, що попри це все одно є відчуття, що Усик дотиснув би Верховена в 12 раунді.

Бій Усика проти Верховена: коротко