Бой выдался тяжелым для Александра Усика, ведь судейские записки показывали победу Рико Верховена. Впрочем за секунду до завершения 11 раунда рефери остановил бой, присудив украинцу победу нокаутом, а еще до того Александр отправил нидерландца в нокдаун.

Важно Усик в третий раз защитил титул WBC

Как боксеры оценили ход поединка?

Боксер Джейк Пол рассказал, что этот бой – самое сумасшедшее из того, что он когда-либо видел. Верховен выиграл каждый раунд. И хоть боксер назвал себя самым большим фаном Усика, но обратился к украинцу, отметив, что тот проиграл.

Как только рефери решил остановить бой – он его и остановил. Вы серьезно?,

– написал на своей странице в твиттере Пол.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Он продолжил, что выражает свое уважение к Верховену, который разобрал Усика в каждом из раундов. Его фактически "обокрали".

Тренер Девин Хейни Билл Хейни отметил, что в бокс нельзя играть и, комментируя поединок Усика против Верховена, риторически спросил, изучала ли команда украинца вообще стиль нидерландца.

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон заметил, что Усик включился именно тогда, когда было нужно. Рефери ему безусловно помог, но кто может сказать, что и без этого украинец не довел бы дело до завершения.

"Просто неудачный вечер", – отметил Стивенсон.

По его словам, Усик находился не в лучшей форме.

Что говорят о решении рефери остановить бой?

Американский тренер Тедди Атлас раскритиковал решение рефери остановить бой. Он подчеркнул, что это ужасная работа рефери, потому что он остановил бой после гонга.

А еще хуже то, что в трансляции на тот момент уже убрали таймер,

– сказал Атлас.

Он добавил, что несмотря на это все равно есть ощущение, что Усик дожал бы Верховена в 12 раунде.

Бой Усика против Верховена: коротко