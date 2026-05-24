Бой выдался тяжелым для Александра Усика, ведь судейские записки показывали победу Рико Верховена. Впрочем за секунду до завершения 11 раунда рефери остановил бой, присудив украинцу победу нокаутом, а еще до того Александр отправил нидерландца в нокдаун.
Важно Усик в третий раз защитил титул WBC
Как боксеры оценили ход поединка?
Боксер Джейк Пол рассказал, что этот бой – самое сумасшедшее из того, что он когда-либо видел. Верховен выиграл каждый раунд. И хоть боксер назвал себя самым большим фаном Усика, но обратился к украинцу, отметив, что тот проиграл.
Как только рефери решил остановить бой – он его и остановил. Вы серьезно?,
– написал на своей странице в твиттере Пол.
Он продолжил, что выражает свое уважение к Верховену, который разобрал Усика в каждом из раундов. Его фактически "обокрали".
Тренер Девин Хейни Билл Хейни отметил, что в бокс нельзя играть и, комментируя поединок Усика против Верховена, риторически спросил, изучала ли команда украинца вообще стиль нидерландца.
Чемпион WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон заметил, что Усик включился именно тогда, когда было нужно. Рефери ему безусловно помог, но кто может сказать, что и без этого украинец не довел бы дело до завершения.
"Просто неудачный вечер", – отметил Стивенсон.
По его словам, Усик находился не в лучшей форме.
Что говорят о решении рефери остановить бой?
Американский тренер Тедди Атлас раскритиковал решение рефери остановить бой. Он подчеркнул, что это ужасная работа рефери, потому что он остановил бой после гонга.
А еще хуже то, что в трансляции на тот момент уже убрали таймер,
– сказал Атлас.
Он добавил, что несмотря на это все равно есть ощущение, что Усик дожал бы Верховена в 12 раунде.
Бой Усика против Верховена: коротко
- Выход Усика на ринг всегда привлекает многих не только поклонников бокса. На бой с Верховеном он вышел в образе легионера.
- Усик провел не лучший поединок против Верховена, и мог проиграть по решению судей. Однако он нокаутировал соперника в 11 раунде.
- Усик в третий раз защитил титул WBC. Теперь его следующим оппонентом может стать немец Агит Кабаел.